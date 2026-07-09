Bonnie Tyler nie żyje. Fot. shutterstock

Bonnie Tyler nie żyje. Legendarna brytyjska piosenkarka przebywała w ostatnich tygodniach na oddziale intensywnej terapii. Została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit. 9 lipca dotarły najgorsze wieści. Artystka miała 74 lata.

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Informację o śmierci Bonnie Tyler przekazano w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie artystki. – Rodzina i zespół Bonnie z ogromnym smutkiem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła ubiegłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, z powodu której była leczona – napisano.

Bliscy artystki poprosili o uszanowanie ich prywatności. – Wkrótce wydamy kolejne oświadczenie, ale na razie prosimy o spokój, abyśmy mogli przeżyć tę tragedię – przekazano. Tyler pozostawiła męża, judokę Roberta Sullivana. Para była małżeństwem od 1973 roku.

Stan zdrowia Bonnie Tyler zmienił się z dnia na dzień

Pod koniec kwietnia tego roku gwiazda muzyki pop trafiła do szpitala na południu Portugalii. Musiała przejść natychmiastową operację i perforację jelita. Jak podaje portugalski dziennik Correio da Manhã, po ratującym życie zabiegu u artystki doszło do zatrzymania akcji serca. Lekarzom udało się ją jednak reanimować. Tyler została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej.

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"Najbliższe godziny będą decydujące dla życia Tyler" – przekazywali dziennikarze portugalskiego dziennika "Jornal de Noticias", precyzując, że stan zdrowia piosenkarki jest wyjątkowo poważny, a "rokowania ostrożne". Tyler przeżyła jednak kolejne tygodnie. W czerwcu jej rzecznik poinformował, że gwiazda wybudziła się ze śpiączki, ale nadal "czuje się bardzo źle i przebywa na oddziale intensywnej terapii".

Informacja o gwałtownym pogorszeniu się stanu zdrowia piosenkarki była ogromnym zaskoczeniem dla jej fanów. Wiosną Bonnie Tyler miała wystąpić na Malcie (22 maja) i w Niemczech (30 maja). Artystka planowała trasę po Europie w 2026 roku. Niedawno była też w Polsce. W 2025 roku nad Wisłą występowała w Gdańsku, w Łodzi, Katowicach i Bielsku-Białej.

Bonnie Tyler to legenda muzyki

Gaynor Hopkins-Sullivan, znana milionom jako Bonnie Tyler, zapisała się w historii jako legenda światowej sceny muzycznej. Pochodziła z niewielkiego Skewen w Walii. Dorastała w wielodzietnej rodzinie robotniczej, gdzie muzyka była obecna na każdym kroku. To matka zaszczepiła w niej miłość do śpiewania, a pierwsze kroki na scenie stawiała w miejscowej kaplicy.

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Już jako nastolatka wiedziała, że w przyszłości będzie związana z muzyką. Przez niemal dekadę występowała z lokalnymi zespołami R&B, zanim w 1975 roku w klubie w Swansea dostrzegł ją Roger Bell, łowca talentów. Wkrótce podpisała swój pierwszy kontrakt fonograficzny.

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W 1977 roku wydała debiutancki singiel "Lost in France", a jeszcze w tym samym roku światowy sukces przyniósł jej utwór "It's a Heartache", który dotarł do 4. miejsca brytyjskiej listy przebojów i 3. miejsca amerykańskiego Billboard Hot 100.

Największym przebojem w jej karierze okazał się jednak wydany w 1983 roku "Total Eclipse of the Heart". Piosenka trafiła na szczyty list przebojów po obu stronach Atlantyku, czyniąc Tyler pierwszą Walijką, której udało się zdobyć pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów. W 1984 roku wydała z kolei swój kolejny wielki przebój "Holding Out for a Hero".

Bonnie Tyler w młodości też zmagała się z problemami zdrowotnymi

To nie były pierwsze poważne problemy zdrowotne piosenkarki. Przed laty, gdy jej kariera nabierała tempa, na strunach głosowych gwiazdy wykryto guzki.

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Artystka była zmuszona poddać się operacji krtani, która mogła zakończyć jej karierę. Bonnie Tyler przeszła załamanie nerwowe, kiedy okazało się, że jej fałdy głosowe mogą zostać uszkodzone na stałe.