Bonnie Tyler walczy o życie w szpitalu w Portugalii. 74-letnia ikona popkultury przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jak donoszą media, jej stan jest na tyle poważny, że została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Fani z całego świata wstrzymali oddech.

Popkultura żyła i wciąż żyje jej przebojami. 74-letnia Bonnie Tyler złotymi zgłoskami zapisała się w historii muzyki. Karierę rozpoczęła w 1977 roku singlem "Lost in France". Artystka jest ikoną lat 80., a jej wpływ na całą branżę i inspiracja młodych muzyków są nieocenione.

Dziś o jej stanie zdrowia jest głośno na całym świecie. Gwiazda trafiła do szpitala w portugalskim Faro 30 kwietnia. Pierwotnie zdiagnozowano u niej pęknięcie jelita. Lekarze błyskawicznie podjęli decyzję o przeprowadzeniu operacji.

Po zabiegu jej stan się ustabilizował. Niestety, w trakcie rekonwalescencji wokalistka została przeniesiona z oddziału opieki pośredniej na oddział intensywnej opieki medycznej. Bonnie Tyler ma być obecnie nieprzytomna, a jej stan wymaga stałej opieki lekarskiej:

"Lekarze wprowadzili Bonnie w stan śpiączki farmakologicznej, aby przyspieszyć jej powrót do zdrowia" – zakomunikował rzecznik piosenkarki, jak podaje BBC.

"Wiemy, że wszyscy życzycie jej wszystkiego najlepszego i prosicie o zachowanie prywatności w tym trudnym czasie. Wydamy kolejne oświadczenie, gdy tylko będziemy mogli" – zapewnił.

Kim jest Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler to światowej sławy wokalistka, która jest odpowiedzialna za kilka najbardziej epickich piosenek w historii muzyki popularnej. Mowa tu o m.in. "It’s a Heartache", "Holding Out for a Hero" i "Total Eclipse of the Heart". Reprezentowała ona Wielką Brytanię podczas Eurowizji w 2013 roku. Znana jest przede wszystkim z charakterystycznego wokalu, który nadaje jej wykonaniom swoistego "pazura".

