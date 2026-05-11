PKP wyprzedaje dawne mieszkania pracownicze. Ceny nieruchomości bywają bardziej niż atrakcyjne

PKP to spółka świetnie znana w Polsce. Pod tym szyldem działają podmioty odpowiedzialne za stan torów, dworców i trakcji, ale także PKP Intercity, czyli firma, której zadaniem jest przewożenie pasażerów. Okazuje się jednak, że nasza kolej jest także w posiadaniu licznych nieruchomości. Część z nich trafiła właśnie na sprzedaż.

PKP i wszystkie związane z nią spółki to jedna z największych grup w naszym kraju, której właścicielem jest państwo. Kolejne inwestycje wymagają jednak od nich pozyskania środków. Być może stąd pomysł sprzedania części dawnych mieszkań pracowniczych, których właścicielem jest PKP. Lista lokali jest naprawdę długa i można na niej znaleźć prawdziwe perełki.

PKP S.A. sprzedaje nieruchomości. Wszystkie ogłoszenia dostępne są online

Wszystkie oferty dotyczące wynajmu, a także sprzedaży lokali i ziemi można znaleźć na stronie pkp.pl, na której wystarczy wybrać "serwis korporacyjny", a następnie przejść do zakładki "nieruchomości". Tam można już zacząć wielkie poszukiwania nowego lokum.

Zdecydowana większość prezentowanych tam nieruchomości dotyczy domów i mieszkań w małych miasteczkach. I tak na przykład w Zawadzie w powiecie zamojskim (woj. lubelskie) na sprzedaż są dwa mieszkania o powierzchni 41,55 m2 i 50,54 m2. Cena szacunkowa PKP to 50 tys. zł w przypadku mniejszego i 55 tys. zł, jeśli chodzi o większy lokal.

Jednak na stronie pojawiły się także mieszkania w Warszawie. Na przykład lokum przy ul. Prądzyńskiego 23D niedaleko Dworca Zachodniego o powierzchni 35,9 m2 można kupić za minimum 450 tys. zł. Biorąc pod uwagę lokalizację, jest to dość atrakcyjna cena. Na stronę trafiło także niewielkie, bo 26-metrowe mieszkanie przy ulicy Chmielnej 73C. Ponieważ to centrum Warszawy, cena minimalna została wyznaczona na poziomie 700 tys. zł.

Jeśli jednak skupiamy się na bardziej budżetowych opcjach, to warto sprawdzić oferty z woj. zachodniopomorskiego. 22-metrowe mieszkanie w Okunicy zostało wycenione na 19 tys. zł. Nieco większe, bo niespełna 31-metrowe lokum w tym samym budynku, można kupić już za 28 tys. zł.

PKP sprzedaje mieszkania na zasadzie przetargu ustnego nieograniczonego

Jeżeli rozważacie zakup mieszkania od PKP, pamiętajcie, że lokale najczęściej są w słabym stanie technicznym. W wielu przypadkach nikt nie mieszkał tam od wielu lat. Do wymiany są zatem elektryka i hydraulika, a część lokali ogrzewana jest piecami kaflowymi. Dlatego niska cena zakupu jest często tylko początkiem większych wydatków, aby doprowadzić lokal do stanu używalności.

