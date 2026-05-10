ZUS wysyła listy do seniorów – do końca maja wszyscy powinni otrzymać decyzje o przyznaniu "trzynastki" i kwocie świadczenia po marcowej waloryzacji. Zwrócono też uwagę na istotne ostrzeżenie zawarte w pismach: w określonych przypadkach urząd może domagać się oddania pieniędzy.

Miliony emerytów i rencistów w całej Polsce powinny dostać list z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Znajdą się w nim dwie decyzje. Mowa o przyznaniu trzynastej emerytury oraz o nowej kwocie emerytury lub renty po marcowej waloryzacji.

ZUS rozsyła listy seniorom. A w nich dwie decyzje

– W jednym liście znajdują się dwie ważne decyzje o przyznaniu i wysokości trzynastej emerytury oraz o nowej wysokości świadczenia po marcowej waloryzacji. Listy będą dostarczane do końca maja. Warto dokładnie zapoznać się z dokumentami i sprawdzić poprawność danych – przekazała w rozmowie z "Gazetą Pomorską" Krystyna Michałek, regionalna rzecznik prasowa ZUS (z województwa kujawsko-pomorskiego).

Ci, którzy mają założony profil na eZUS i z niego korzystają, mogą sprawdzić korespondencję jeszcze zanim do ich drzwi zapuka listonosz. Przy pierwszej decyzji, tej o "trzynastce" powinna znaleźć się kwota świadczenia, które w tym roku wynosi 1978 zł brutto (minimalna emerytura po marcowej waloryzacji).

"Dodatek w takiej samej kwocie trafia bowiem do wszystkich emerytów i rencistów. Kwota świadczenia podstawowego nie ma w tym przypadku znaczenia" – dodał dziennik "Fakt". Ostateczna suma, która wpłynie na konto, będzie niższa, bowiem ZUS potrąca składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek.

W tym samym piśmie powinno się też znaleźć ostrzeżenie, że w określonych sytuacjach "trzynastkę" trzeba będzie zwrócić.

"Jeżeli okaże się, że na 31 marca 2026 r. nie miała Pani/Pan prawa do świadczenia, z tytułu którego wypłacono dodatkowe roczne świadczenie pieniężne lub nie przysługiwała wypłata tego świadczenia, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – jako nienależnie pobrane – będzie podlegało zwrotowi" – podawał ZUS w komunikacie.

Konieczność zwrotu pieniędzy może dotyczyć osób dorabiających do wcześniejszej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego. Jeśli ich wpływy przekroczą kwartalne limity, poskutkuje to zawieszeniem wypłaty, ZUS ma prawo zażądać oddania "trzynastki".

Oszustwa na ZUS. Ostrzeżenia dla seniorów

Ostatnio w naTemat pisaliśmy o pewnym procederze. Okazuje się, że oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wykorzystują zaufanie do państwowej instytucji i bazują na tym, że każdy chce mieć wyższe świadczenie emerytalne. Do ZUS zgłosił się zaniepokojony mężczyzna, którego próbowano wciągnąć w tę intrygę, ale się nie dał.

Senior odebrał połączenie od rzekomego urzędnika ZUS. "Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do 'programu emerytalnego' i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności" – czytamy w komunikacie.