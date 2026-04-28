Złodzieje znów atakują seniorów. Tym razem obiecują wyższe świadczenia w zamian za szybką wpłatę pieniędzy na konto.

Przestępcy znaleźli nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy od najstarszych Polaków. Tym razem obiecują rzekome zyski w ramach fikcyjnego "programu emerytalnego". Warto ostrzec bliskich przed nowym zagrożeniem.

Niedawno opisywaliśmy w naTemat perfidny proceder żerowania na osobach z niepełnosprawnościami. Niestety, przestępcy teraz wymyślili kolejny schemat wyłudzania oszczędności seniorów. Na celowniku znaleźli się emeryci/

Nowe oszustwo "na ZUS". Obietnica wyższej emerytury za 800 zł opłaty

Oszuści po raz kolejny podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mechanizm wykorzystuje zaufanie do państwowej instytucji i bazuje na tym, że każdy chce mieć wyższe świadczenie emerytalne. Do ZUS zgłosił się zaniepokojony mężczyzna, którego próbowano wciągnąć w tę intrygę, ale się nie dał.

Senior odebrał połączenie od rzekomego urzędnika ZUS. "Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do 'programu emerytalnego' i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności" – czytamy w komunikacie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Informacje przekazywane w ten sposób mogą być wykorzystane na ich niekorzyść.

Uważaj na SMS z ZUS. Urzędnicy apelują o ostrożność

Ubezpieczyciel przypomina, że prawdziwi pracownicy nie dzwonią z propozycjami płatnych usług powiększających zyski. ZUS kontaktuje się elektronicznie wyłącznie z tymi osobami, które posiadają aktywny profil na platformie eZUS i same wcześniej wybrały taką formę wymiany informacji.

Urzędnicy podkreślają, że oszuści coraz częściej sięgają po nowoczesne technologie. "Sztuczna inteligencja pozwala na kreowanie serwisów i komunikatów łudząco przypominających treści oficjalne czy też podszywających się pod osobę, którą zna ktoś, kogo atakują oszuści" – czytamy na stronie.

Przestępcy wywierają ogromną presję czasu i straszą utratą zgromadzonych środków. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości rozmówcy, najlepiej od razu się rozłączyć i zadzwonić na oficjalną infolinię pod numer 22 560 16 00. Prawdziwość oferty można osobiście zweryfikować w najbliższej placówce ZUS.

logo
ZUS pilnie apeluje, by nie dać się naciągaczom. Biorą 22 tys. zł za bezpłatny wniosek
logo
Nowi oszuści na osiedlach. Nikogo nie wpuszczaj na "kontrolę bezpieczeństwa"
logo
Emerytura po B2B to nie będzie all inclusive. "Przedsiębiorcy" szybko zaczną żałować
logo
Nowe zasady wysyłania wezwań do zapłaty. ZUS przypomni się szybciej
logo
ZUS nasyła masowe kontrole na Polaków. Przez głupi błąd tracą pieniądze
logo
Od razu się rozłącz, gdy usłyszysz takie słowa. Oszuści sami się zdradzają

Oszustwa na świadczenie wspierające. Tysiące złotych strat

To nie pierwszy tegoroczny atak wymierzony w klientów ZUS. Nowy dodatku dla osób z niepełnosprawnościami jest wykorzystywany przez nieuczciwe kancelarie prawnicze. Pośrednicy oferowali pomoc w formalnościach, żądając wysokich prowizji.

Skrajnym przypadkiem była starsza kobieta, która po podpisaniu niekorzystnej umowy pełnomocnictwa straciła ogromną kwotę z należnego jej wyrównania. Na konto naciągaczy trafiło z jej puli blisko 22 tysiące złotych. Inni poszkodowani zgłaszali z kolei straty rzędu 10 tysięcy złotych, co stanowiło równowartość półrocznych wypłat z ZUS.

Tymczasem złożenie wniosku o świadczenie wspierające nic nie kosztuje. Wszelkie procedury można przejść samodzielnie w internecie, a w przypadku trudności technicznych pracownicy każdego oddziału ZUS pomogą wypełnić i wysłać dokumenty za darmo.