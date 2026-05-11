Promocje na kawy w markecie. W Biedronce można dostać kilo za 38 zł, ale w Aldi też jest niezła okazja Fot. aileenchik / Shutterstock

Kawosze nie mają w ostatnim czasie lekko, bo ich ulubiony napój mocno podrożał. Od czego są jednak wyprzedaże, przeceny i okazje. Dziś (11 maja) w sieci Biedronka startuje wyjątkowa promocja na kawę, ale to nie wszystko, co znajdziemy w tym tygodniu w popularnych marketach.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Ostatnie miesiące przyniosły podwyżki na półkach, co mocno uderzyło w portfele smakoszy kawy. Dlatego przejrzeliśmy najnowsze gazetki dużych sieci handlowych w poszukiwaniu najlepszych ofert dla miłośników kawy. Z wybranymi propozycjami trzeba się mocno spieszyć, bo opakowania z pewnością znikną z alejek szybciej, niż zaparzymy małą czarną.

Kawa Eduscho Family 1+1 gratis – tylko dziś w Biedronce

Największym hitem dzisiejszych zakupów w Biedronce jest oferta na kawę marki Eduscho należącej do Tchibo. Obejmuje popularne wariant mielony Family w opakowaniach 500 g. To doskonała okazja dla osób, które nie chcą przepłacać przy obecnej drożyźnie, a nie są też koneserami kawy w ziarnach.

REKLAMA

Tylko dziś (11 maja) można skorzystać z mechanizmu 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch paczek po 500 g, za jedną zapłacimy 18,99 zł. W praktyce oznacza to, że pełny kilogram kawy kosztuje nas jedynie 37,98 zł. To obecnie jedna z najniższych stawek za tę markę na rynku. Należy jednak pamiętać o limicie: dwa opakowania (czyli jedna para gratis) na kartę Moja Biedronka lub aplikację.

Równolegle sieć promuje linię MK Cafe. W tym przypadku promocja trwa dłużej, bo do 16 maja (sobota), i obejmuje warianty Select, Premium oraz Crema. Zasady są jednak inne: przy zakupie 2 sztuk, drugi, tańszy produkt otrzymamy 60 proc. taniej. Ceny jednostkowe po rabacie zaczynają się już od niespełna 7 zł, a dzienny limit wynosi cztery opakowania na jedną kartę Biedronki.

REKLAMA

Gdzie najtańsza kawa ziarnista i mielona?

Pozostałe sieci handlowe nie zostają w tyle i też oferują solidne zniżki na sprawdzone produkty. Przeanalizowaliśmy aktualne gazetki i wybraliśmy najbardziej opłacalne propozycje:

Kawa ziarnista Barissimo Espresso Classico, opakowanie 1 kg

Cena w promocji: 36,99 zł za sztukę Rodzaj obniżki: rabat 38 proc. przy zakupie dwóch sztuk Gdzie i do kiedy: sklepy Aldi, oferta ważna do 16 maja

Kawa mielona Prima Finezja, opakowanie 750 g

Cena w promocji: 19,85 zł Rodzaj obniżki: spadek z ceny regularnej 32,99 zł (najniższa cena z 30 dni) Gdzie i do kiedy: markety Dino, okazja dostępna do 12 maja

REKLAMA

Kawa ziarnista Kimbo (Classic, Aroma Gold, Crema), opakowanie 1 kg

Cena w promocji: 68,98 zł Rodzaj obniżki: zniżka 37 proc. względem ceny regularnej 109,99 zł Gdzie i do kiedy: hipermarkety Auchan, czas na zakupy do 13 maja

Obecne kampanie promocyjne to idealny moment na zrobienie zapasów, bo ceny najtańszych kilogramowych opakowań np. kawy ziarnistej bez promocji to 50-60 zł za kilogram. Wykorzystując ofertę 1+1 gratis na Eduscho czy duże rabaty ilościowe w Aldi, oszczędzamy niemal połowę kwoty