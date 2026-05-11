Kawa na półkach w sklepie. Promocje na 11 maja 2026
Promocje na kawy w markecie. W Biedronce można dostać kilo za 38 zł, ale w Aldi też jest niezła okazja Fot. aileenchik / Shutterstock

Kawosze nie mają w ostatnim czasie lekko, bo ich ulubiony napój mocno podrożał. Od czego są jednak wyprzedaże, przeceny i okazje. Dziś (11 maja) w sieci Biedronka startuje wyjątkowa promocja na kawę, ale to nie wszystko, co znajdziemy w tym tygodniu w popularnych marketach.

Reklama.
Wyjątkowe rabaty z okazji Dnia Mamy. Sprawdź!
REKLAMA

Ostatnie miesiące przyniosły podwyżki na półkach, co mocno uderzyło w portfele smakoszy kawy. Dlatego przejrzeliśmy najnowsze gazetki dużych sieci handlowych w poszukiwaniu najlepszych ofert dla miłośników kawy. Z wybranymi propozycjami trzeba się mocno spieszyć, bo opakowania z pewnością znikną z alejek szybciej, niż zaparzymy małą czarną.

Kawa Eduscho Family 1+1 gratis – tylko dziś w Biedronce

Największym hitem dzisiejszych zakupów w Biedronce jest oferta na kawę marki Eduscho należącej do Tchibo. Obejmuje popularne wariant mielony Family w opakowaniach 500 g. To doskonała okazja dla osób, które nie chcą przepłacać przy obecnej drożyźnie, a nie są też koneserami kawy w ziarnach.

logo

Tylko dziś (11 maja) można skorzystać z mechanizmu 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch paczek po 500 g, za jedną zapłacimy 18,99 zł. W praktyce oznacza to, że pełny kilogram kawy kosztuje nas jedynie 37,98 zł. To obecnie jedna z najniższych stawek za tę markę na rynku. Należy jednak pamiętać o limicie: dwa opakowania (czyli jedna para gratis) na kartę Moja Biedronka lub aplikację.

Równolegle sieć promuje linię MK Cafe. W tym przypadku promocja trwa dłużej, bo do 16 maja (sobota), i obejmuje warianty Select, Premium oraz Crema. Zasady są jednak inne: przy zakupie 2 sztuk, drugi, tańszy produkt otrzymamy 60 proc. taniej. Ceny jednostkowe po rabacie zaczynają się już od niespełna 7 zł, a dzienny limit wynosi cztery opakowania na jedną kartę Biedronki.

Zobacz także

logo
Ceny kawy są już rekordowe. Wszyscy patrzymy więc na te promocje w dyskontach
logo
Masło już nie jest królem drożyzny. Cena ulubionego napoju wielu z nas wystrzeliła w górę
logo
Podróbki kawy zalewają rynek. "Nie ma cudów. Za 50 zł nie kupicie Lavazzy"
logo
Byłem w sklepie i nie wierzyłem w ceny tego produktu. A ma być tylko drożej
logo
Kawę z kapsułek pili codziennie, teraz czytają badania. Ukryty "prezent" w każdym łyku
logo
Wlej łyżkę octu do kawy. Trik baristów, o którym od nich nie usłyszysz

Gdzie najtańsza kawa ziarnista i mielona?

Pozostałe sieci handlowe nie zostają w tyle i też oferują solidne zniżki na sprawdzone produkty. Przeanalizowaliśmy aktualne gazetki i wybraliśmy najbardziej opłacalne propozycje:

Kawa ziarnista Barissimo Espresso Classico, opakowanie 1 kg

  • Cena w promocji: 36,99 zł za sztukę
  • Rodzaj obniżki: rabat 38 proc. przy zakupie dwóch sztuk
  • Gdzie i do kiedy: sklepy Aldi, oferta ważna do 16 maja

    • Kawa mielona Prima Finezja, opakowanie 750 g

  • Cena w promocji: 19,85 zł
  • Rodzaj obniżki: spadek z ceny regularnej 32,99 zł (najniższa cena z 30 dni)
  • Gdzie i do kiedy: markety Dino, okazja dostępna do 12 maja

    • Kawa ziarnista Kimbo (Classic, Aroma Gold, Crema), opakowanie 1 kg

  • Cena w promocji: 68,98 zł
  • Rodzaj obniżki: zniżka 37 proc. względem ceny regularnej 109,99 zł
  • Gdzie i do kiedy: hipermarkety Auchan, czas na zakupy do 13 maja

    • Obecne kampanie promocyjne to idealny moment na zrobienie zapasów, bo ceny najtańszych kilogramowych opakowań np. kawy ziarnistej bez promocji to 50-60 zł za kilogram. Wykorzystując ofertę 1+1 gratis na Eduscho czy duże rabaty ilościowe w Aldi, oszczędzamy niemal połowę kwoty

    Warto przy tym dokładanie sprawdzić limity na kartach lojalnościowych i warunki promocji (czy np. nie trzeba aktywować kuponu), ponieważ sieci handlowe coraz częściej wprowadzają restrykcje, by zapobiec masowemu wykupywaniu kaw przez handlarzy.