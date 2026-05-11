Gdzie wyrzucić brudny słoik? Czy wyrzucić go z nakrętką, czy bez? Czy należy usunąć jego zawartość przed wrzuceniem do kontenera? Pora odpowiedzieć na wszystkie te kluczowe pytania w sposób, który nie pozostawia żadnego pola do interpretacji.
Zastanawiasz się, jak wyrzucić szkło, w tym brudne słoiki? Jest kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę. Zasady wyrzucania szkła są jasne i sprecyzowane na oficjalnej stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakładce "Zasady optymalnej segregacji". Zrozumiałe jest jednak, że wciąż pojawiają się uzasadnione pytania.
Zasadniczo szkło powinno lądować w zielonym koszu (często zresztą opisanym w adekwatny sposób). Zdarza się jednak, że gmina wystawia dodatkowy biały kontener, który służy do składowania szkła bezbarwnego. W takiej sytuacji przezroczyste szklane pojemniki, które nie zostały wybarwione, powinny trafić właśnie do niego. Zacznijmy więc od podstaw.
Do zielonego i białego kontenera wrzucamy:
- Butelki po napojach
- Słoiki szklane po żywności
- Szklane opakowania po kosmetykach.
Do kontenerów na szkło nigdy nie wyrzucamy:
- Ceramiki i porcelany.
- Szkła żaroodpornego i kryształowego.
- Żarówek, reflektorów i świetlówek, monitorów i telewizorów.
- Zniczy pokrytych woskiem.
- Nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach i rozpuszczalnikach.
- Szyb, w tym samochodowych i okiennych.
- Luster i witraży.
- Wszelkich odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma też jasne zalecenie względem czystości wyrzucanych pojemników.
Czy przed wyrzuceniem należy myć słoik?
Słoik należy opróżnić, ale nie trzeba go myć. W zasadzie to nawet nie powinno się go myć (poza bardzo konkretnymi przypadkami, które opiszę później). Wynika to z procesu technologicznego. Nowoczesne sortownie wyposażone są w urządzenia myjące, które bez problemu usuną resztki jedzenia. Nawet te, których ciężko się pozbyć domowymi metodami.
Czyszczenie w sortowni to najlepsza metoda uzdatniania szkła do recyklingu. Domowe mycie nic nie daje, zużywa wodę, za którą płacimy rachunki, a z perspektywy zarządzania odpadami nie robi żadnej różnicy. Pamiętajmy o tym, że kiedy wrzucamy zużyty pojemnik do śmietnika, istnieje duża szansa, że i tak się pobrudzi od innych obecnych tam śmieci.
W praktyce firma zajmująca się odpadami będzie i tak musiała zużyć wodę do mycia brudnego słoika, natomiast my nie musimy i nie powinniśmy, bo jest to czyste marnotrawstwo.
Ministerstwo zwraca uwagę na coś innego, znacznie ważniejszego.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Należy więc bezwzględnie unikać tłuczenia szkła. Pamiętajmy też, że do kontenera trafia słoik opróżniony z zawartości, ale nigdzie tu nie ma słowa o jego dokładnym umyciu. To, co było w słoiku, najczęściej powinno znaleźć się w kontenerze z odpadami zmieszanymi.
Zobacz także
W komunikacie ministerstwa mamy też odpowiedź na kolejne kluczowe pytanie: "Czy ze słoika, który chcemy wyrzucić, należy odkręcić zakrętkę?" Tak, wieczko powinno zostać usunięte. Jednocześnie pojawia nam się kolejne pytanie: "gdzie wyrzucić nakrętkę od słoika?" Na szczęście odpowiedź ponownie jest prosta – zakrętka od słoika powinna trafić do kontenera na metale i tworzywa sztuczne. Najczęściej jest to kontener żółty.
Dalej masz wątpliwości? By dowiedzieć się, co zrobić z brudnym słoikiem, sprawdź BIP
Te wytyczne od ministerstwa wciąż mogą być nieco niejasne. Są one bardzo lakoniczne. Na szczęście nie musimy polegać tylko na nich. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda gmina w Polsce ma obowiązek uchwalić własny "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy".
Niemal zawsze jest on zgodny z wytycznymi ministerstwa, czyli brudny słoik może (a nawet powinien!) zostać wyrzucony bez czyszczenia, ale musimy zwrócić uwagę na to, by odpowiednio zaopiekować się zakrętką i jego zawartością. Jeśli jednak mamy wątpliwości, warto zasięgnąć wiedzy u źródła.
By znaleźć ten regulamin, wystarczy posłużyć się przeglądarką. Warto szukać haseł takich jak:
Szukaj stron, które rozpoczynają się od adresu "bip". Zazwyczaj wygląda on tak: bip.nazwa-gminy-lub-miasta.pl. Regulamin utrzymania czystości i porządku jest aktem prawa miejscowego. Każda gmina ma obowiązek opublikować go właśnie w Biuletynie Informacji Publicznej.