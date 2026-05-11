Gdzie wyrzucić brudny słoik? Czy wyrzucić go z nakrętką, czy bez? Czy należy usunąć jego zawartość przed wrzuceniem do kontenera? Pora odpowiedzieć na wszystkie te kluczowe pytania w sposób, który nie pozostawia żadnego pola do interpretacji.

Zastanawiasz się, jak wyrzucić szkło, w tym brudne słoiki? Jest kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę. Zasady wyrzucania szkła są jasne i sprecyzowane na oficjalnej stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakładce "Zasady optymalnej segregacji". Zrozumiałe jest jednak, że wciąż pojawiają się uzasadnione pytania.

Zasadniczo szkło powinno lądować w zielonym koszu (często zresztą opisanym w adekwatny sposób). Zdarza się jednak, że gmina wystawia dodatkowy biały kontener, który służy do składowania szkła bezbarwnego. W takiej sytuacji przezroczyste szklane pojemniki, które nie zostały wybarwione, powinny trafić właśnie do niego. Zacznijmy więc od podstaw.

Do zielonego i białego kontenera wrzucamy:

Butelki po napojach Słoiki szklane po żywności Szklane opakowania po kosmetykach.

Do kontenerów na szkło nigdy nie wyrzucamy:

Ceramiki i porcelany. Szkła żaroodpornego i kryształowego. Żarówek, reflektorów i świetlówek , monitorów i telewizorów. Zniczy pokrytych woskiem. Nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach i rozpuszczalnikach. Szyb, w tym samochodowych i okiennych. Luster i witraży. Wszelkich odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma też jasne zalecenie względem czystości wyrzucanych pojemników.

Czy przed wyrzuceniem należy myć słoik?

Słoik należy opróżnić, ale nie trzeba go myć. W zasadzie to nawet nie powinno się go myć (poza bardzo konkretnymi przypadkami, które opiszę później). Wynika to z procesu technologicznego. Nowoczesne sortownie wyposażone są w urządzenia myjące, które bez problemu usuną resztki jedzenia. Nawet te, których ciężko się pozbyć domowymi metodami.

Czyszczenie w sortowni to najlepsza metoda uzdatniania szkła do recyklingu. Domowe mycie nic nie daje, zużywa wodę, za którą płacimy rachunki, a z perspektywy zarządzania odpadami nie robi żadnej różnicy. Pamiętajmy o tym, że kiedy wrzucamy zużyty pojemnik do śmietnika, istnieje duża szansa, że i tak się pobrudzi od innych obecnych tam śmieci.

W praktyce firma zajmująca się odpadami będzie i tak musiała zużyć wodę do mycia brudnego słoika, natomiast my nie musimy i nie powinniśmy, bo jest to czyste marnotrawstwo.

Ministerstwo zwraca uwagę na coś innego, znacznie ważniejszego.

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Należy więc bezwzględnie unikać tłuczenia szkła. Pamiętajmy też, że do kontenera trafia słoik opróżniony z zawartości, ale nigdzie tu nie ma słowa o jego dokładnym umyciu. To, co było w słoiku, najczęściej powinno znaleźć się w kontenerze z odpadami zmieszanymi.

W komunikacie ministerstwa mamy też odpowiedź na kolejne kluczowe pytanie: "Czy ze słoika, który chcemy wyrzucić, należy odkręcić zakrętkę?" Tak, wieczko powinno zostać usunięte. Jednocześnie pojawia nam się kolejne pytanie: "gdzie wyrzucić nakrętkę od słoika?" Na szczęście odpowiedź ponownie jest prosta – zakrętka od słoika powinna trafić do kontenera na metale i tworzywa sztuczne. Najczęściej jest to kontener żółty.

Dalej masz wątpliwości? By dowiedzieć się, co zrobić z brudnym słoikiem, sprawdź BIP

Te wytyczne od ministerstwa wciąż mogą być nieco niejasne. Są one bardzo lakoniczne. Na szczęście nie musimy polegać tylko na nich. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda gmina w Polsce ma obowiązek uchwalić własny "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy".

Niemal zawsze jest on zgodny z wytycznymi ministerstwa, czyli brudny słoik może (a nawet powinien!) zostać wyrzucony bez czyszczenia, ale musimy zwrócić uwagę na to, by odpowiednio zaopiekować się zakrętką i jego zawartością. Jeśli jednak mamy wątpliwości, warto zasięgnąć wiedzy u źródła.

By znaleźć ten regulamin, wystarczy posłużyć się przeglądarką. Warto szukać haseł takich jak:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie " nazwa gminy lub miasta" Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie " nazwa gminy lub miasta" Gminny regulamin utrzymania czystości " nazwa gminy lub miasta"

