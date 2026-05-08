Wyrzucanie żarówek do szkła to błąd. Jak się ich pozbyć legalnie? Fot. Gary Perkin / Shutterstock

Przepalona żarówka to z pozoru zwykły śmieć. Trafiając jednak do niewłaściwego kosza, potrafi zniszczyć całą partię szkła w hucie. Jak prawidłowo pozbyć się zużytego oświetlenia i dlaczego odkurzacz to najgorszy wybór do sprzątania zbitej świetlówki?

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W każdym domu świeci co najmniej kilkanaście żarówek wszelkiej maści. Prędzej czy później ich żywotność dobiega końca. Wrzucenia ich do zielonego pojemnika bez namysłu to popularny błąd. Właściwa segregacja zużytego oświetlenia ułatwia recykling i nie szkodzi nam ani środowisku.

Dlaczego żarówek nie wyrzucamy do szkła?

Wielu z nas zakłada, że skoro żarówka jest w większości ze szkła, to powinna trafić do zielonego pojemnika. Intuicja może nas zmylić, jak w większości zagwozdek z segregacją. Nowoczesne świetlówki posiadają specyficzne domieszki, które w piecu hutniczym stają się niebezpiecznym zanieczyszczeniem.

REKLAMA

"Żarówki mają inną temperaturę topnienia niż słoiki i butelki. Wrzucenie ich do zielonego pojemnika na szkło zanieczyszcza surowiec i uniemożliwia jego recykling w hucie" – ostrzega portal segregacjaodpadami.pl.

Pojemnik na szkło opakowaniowe przyjmuje tylko konkretne frakcje: głównie szklane butelki i słoiki po napojach oraz żywności, a także flakoniki po kosmetykach... o ile nie są trwale połączone z innymi materiałami.

Gdzie wyrzucać żarówki LED i zużyte świetlówki?

Najważniejsze jest rozpoznanie, z jakim rodzajem oświetlenia mamy do czynienia. Nie z każdym trzeba bowiem jechać na drugi koniec do PSZOK-u. Warto też sprawdzić kupowanych produktów. Obecność symbolu przekreślonego kontenera to czytelny znak, że towar nie może wylądować w zwykłym śmietniku.

REKLAMA

Tradycyjne żarówki i halogeny – wyrzucaj do czarnego kosza na odpady zmieszane. Świetlówki kompaktowe i liniowe – zanoś do punktów zbiórki, ponieważ zawierają toksyczną rtęć. Żarówki LED i oprawy oświetleniowe – oddawaj do pojemników na elektrośmieci.

Specjalne kosze na żarówki czekają na klientów w popularnych marketach budowlanych, takich jak np. Castorama, Leroy Merlin czy OBI. Można je też wyrzucić do czerwonych kontenerów na elektrośmieci na osiedlach.

Co zrobić po stłuczeniu świetlówki w domu?

Prawdziwy problem pojawia się , gdy energooszczędna żarówka rozbije się na podłodze. Takie produkty pozwalają zaoszczędzić nawet 80 proc. energii, ale skrywają wewnątrz niebezpieczne opary rtęci.

REKLAMA

"W przypadku stłuczenia świetlówki otwórz okno i wietrz pomieszczenie przez minimum 15 minut" – czytamy na łamach portalu zuzyteoswietlenie.pl. W tym czasie wszyscy domownicy (w tym zwierzęta) powinni opuścić pokój. Szklane resztki można bezpiecznie zebrać, ale tylko zakładając wcześniej gumowe rękawiczki.