Alicja Szemplińska zachwyciła na wcześniejszym etapie konkursu. Wyniki półfinałowego głosowania zaskoczyły wielu ekspertów.

Alicja Szemplińska ostatecznie zakończyła rywalizację w Eurowizji 2026 poza pierwszą dziesiątką w wielkim finale, jednak na etapie kwalifikacji... stanęła na podium. Ujawniono szczegółowe wyniki z półfinałów i okazuje się, że Polska była o krok od zwycięstwa.

70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu ostatecznie wygrała reprezentantka Bułgarii. Dara wykonała utwór "Bangaranga" i wywiozła z Austrii Kryształowy Mikrofon. Alicja Szemplińska zajęła 12. pozycję, ale nowe dane pokazują, jak potężna była jej kandydatura na wcześniejszym etapie muzycznych zmagań.

Wyniki finału Eurowizji 2026. Bułgaria na szczycie

Finał przyniósł bezapelacyjny sukces Bułgarii. Zwyciężczyni Eurowizji 2026 zebrała 516 punktów, zmiatając resztę konkurencji. Drugie miejsce przypadło reprezentantowi Izraela (Noam Bettan za "Michelle" zdobył 343 pkt), a trzecia w zestawieniu była Rumunia (Alexandra Căpitănescu za "Choke Me" zgarnęła 296 pkt).

Polska reprezentantka na Eurowizji zakończyła ostatecznie zmagania z wynikiem 150 punktów. Dzisiaj ta liczba wydaje się dość skromna, jednak nastroje po kwalifikacjach niestety potrafią się mocno zmienić. Do finał rządzi się swoimi prawami, a w walce o Kryształowy Mikrofon biorą udział sami najlepsi. Tymczasem poziom eliminacji pozostawiał sporo do życzenia.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Eurowizję wygrał reprezentant Austrii, JJ, który w Bazylei zaśpiewał utwór "Wasted Love". Śpiewak operowy z Wiednia otrzymał łącznie 436 punktów od jury i telewidzów.

Półfinał Eurowizji 2026. Polska o krok od triumfu

Europejska Unia Nadawców opublikowała pełne tabele z kwalifikacji. To ogromne zaskoczenie dla osób, które nie dawały naszej reprezentantce żadnych szans. Wyniki w pierwszym półfinale Eurowizji z wtorku pokazują, że piosenka "Pray" zajęła w nim aż drugie miejsce.

Izrael – 269 pkt (106 od jury, 163 od widzów) Polska – 247 pkt (137 od jury, 110 od widzów) Finlandia – 227 pkt (127 od jury, 100 od widzów) Mołdawia – 208 pkt (62 od jury, 146 od widzów) Serbia – 187 pkt (56 od jury, 131 od widzów) Chorwacja – 175 pkt (85 od jury, 90 od widzów) Grecja – 159 pkt (88 od jury, 71 od widzów) Litwa – 101 pkt (46 od jury, 55 od widzów) Szwecja – 96 pkt (79 od jury, 17 od widzów) Belgia – 91 pkt (81 od jury, 10 od widzów) Estonia – 79 pkt (33 od jury, 46 od widzów) Portugalia – 74 pkt (39 od jury, 35 od widzów) Czarnogóra – 71 pkt (26 od jury, 45 od widzów) San Marino – 41 pkt (18 od jury, 23 od widzów) Gruzja – 5 pkt (3 od jury, 2 od widzów)

Szemplińska zgromadziła w nim aż 247 punktów, przegrywając wyłącznie z Izraelem, który uzyskał 269 oczek. Trzecia w tym zestawieniu Finlandia miała 227 punktów. Polska wokalistka zdobyła 137 punktów od jury oraz 110 punktów od samych widzów.

Najwięcej, bo aż po 22 punkty, przyznały nam Niemcy oraz Litwa. Tak prezentuje się szczegółowy podział najważniejszych not od poszczególnych państw:

Niemcy: 10 od jury, 12 od widzów Litwa: 10 od jury, 12 od widzów Mołdawia: 10 od jury, 10 od widzów Rumunia: 8 od jury, 12 od widzów Szwecja: 8 od jury, 10 od widzów

Kolejne cenne punkty spłynęły m.in. z Izraela, Grecji, Portugalii czy Chorwacji. Od publiczności z reszty świata trafiło do nas 8 punktów.

Kontrowersje wokół polskiego jury. 12 punktów dla Izraela

W wielkim finale układ sił na tablicy uległ jednak sporej zmianie. Alicja Szemplińska w finale zebrała 133 punkty od jurorów i 70 od publiczności. Maksymalne noty wysłali do nas w sobotę eksperci z Niemiec, Belgii, Mołdawii oraz Austrii.

Ogromne emocje i kontrowersje wzbudziły natomiast decyzje naszej komisji. Polskie jury na Eurowizji przyznało najwyższą możliwą notę reprezentantowi Izraela. Wywołało to natychmiastową i burzliwą dyskusję w polskim internecie, a członkom jury mocno obrywa się w komentarzach.