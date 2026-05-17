W sobotę we włoskiej Modenie doszło do groźnego ataku. Mężczyzna najpierw wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaczął ranić przypadkowych przechodniów nożem. Wśród poszkodowanych osób znajduje się jedna obywatelka Polski.
W sobotę, 16 maja we włoskiej Modenie, napastnik kierujący citroenem najpierw staranował ludzi, a po wyjściu z pojazdu zaczął zadawać ciosy nożem. Łączny bilans tego tragicznego zajścia to osiem osób poszkodowanych, z czego cztery znajdują się w ciężkim stanie. Konieczne było przeprowadzenie amputacji kończyn u dwóch pacjentów. MSZ potwierdziło już, że jedną z ofiar tego brutalnego ataku jest obywatelka Polski.
Nowe informacje ws. Polki, która uczestniczyła w ataku
Według najnowszych doniesień poszkodowana Polka nie odniosła obrażeń zagrażających jej życiu, jednak w tej sprawie nie ma obecnie więcej szczegółowych informacji. – Na temat stanu polskiej obywatelki nie wiemy nic więcej. Jest ona wymieniana w tej grupie osób, które odniosły mniejsze, niezagrażające życiu obrażenia – przekazała na antenie TVN24 Sylwia Wysocka, korespondentka PAP w Rzymie.
Z dotychczasowych informacji wynika także, że prawdopodobnie jest to kobieta, która na stałe mieszkała we Włoszech. – Możemy przypuszczać, że jest to Polka, która we Włoszech mieszka – uzupełniła korespondentka w TVN24.
Wcześniej włoski nadawca publiczny RAI przekazywał oficjalne informacje dotyczące tożsamości rannych obcokrajowców. Wśród poszkodowanych, którzy ucierpieli w wyniku sobotniego ataku, oprócz obywatelki Polski znajduje się również obywatelka Niemiec. Kobiety są w wieku 53 i 69 lat. Jak informował portal Wirtualna Polska, Polka została natychmiast przetransportowana do szpitala Baggiovara.
Włochy to popularny kierunek wśród Polaków
Tragiczne doniesienia z Modeny wybrzmiewają tym mocniej, że Włochy od lat są jednym z najczęściej wybieranych przez polskich turystów kierunków. Z danych przewoźników wynika, że na pytanie "gdzie najlepiej polecieć na city break" odpowiedź często brzmi: właśnie do Włoch. Zarowo zimą, jak i wiosną oraz latem Włochy to "raj Polaków", a do popularnych regionów regularnie napływają zarówno turyści, jak i polscy emigranci.
Sobotni atak w Modenie nie jest niestety pierwszą tragedią z udziałem polskich obywateli na Półwyspie Apenińskim. Tylko w marcu tego roku media obiegła informacja, że dwoje Polaków zginęło w dwóch wypadkach we Włoszech. To była tragiczna seria. Z drugiej strony historia zna też przypadki, w których to obywatel naszego kraju był sprawcą — głośny był swego czasu atak polskiej nożowniczki we Włoszech, która zaatakowała przechodniów w regionie Mantui.