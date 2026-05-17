Obywatelka Polski ucierpiała w incydencie w Modenie we Włoszech Fot. Shutterstock.com / FotoDax

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę we włoskiej Modenie. Mężczyzna wjechał samochodem w grupę przechodniów, a następnie zaczął atakować przypadkowe osoby nożem. Z najnowszych ustaleń wynika, że wśród rannych znajduje się obywatelka Polski.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W sobotę, 16 maja we włoskiej Modenie, napastnik kierujący citroenem najpierw staranował ludzi, a po wyjściu z pojazdu zaczął na oślep zadawać ciosy nożem. Łączny bilans tego tragicznego zajścia to osiem osób poszkodowanych, z czego cztery znajdują się w ciężkim stanie. Konieczne było przeprowadzenie amputacji kończyn u dwóch pacjentów. Jedną z ofiar tego brutalnego ataku jest obywatelka Polski.

Wśród poszkodowanych znajduje się Polka

Włoski nadawca publiczny RAI przekazał oficjalne informacje dotyczące tożsamości rannych obcokrajowców. Wśród poszkodowanych, którzy ucierpieli w wyniku sobotniego ataku, znajdują się dwie zagraniczne turystki – z Polski oraz z Niemiec. Kobiety są w wieku 53 i 69 lat.

REKLAMA

Jak informuje portal Wirtualna Polska, poszkodowana Polka została natychmiast przetransportowana do szpitala Baggiovara. Lekarze zdecydowali o nadaniu jej zgłoszeniu priorytetu oznaczonego jako "kod 3". Taki status bezpośrednio wskazuje na poważny stan zdrowia pacjenta i konieczność natychmiastowej, intensywnej opieki medycznej.

Tożsamość kierowcy i jego zatrzymanie

Za atakiem stoi 31-letni Salim El Koudrim, który posiada włoskie obywatelstwo, lecz jest pochodzenia marokańskiego. Mężczyzna urodził się w prowincji Bergamo, jednak w ostatnim czasie stale zamieszkiwał w regionie Modeny. Według oficjalnych doniesień agencji informacyjnej ANSA, 31-latek z wykształcenia jest ekonomistą, ale aktualnie pozostawał bez zatrudnienia. Dodatkowo śledczy ustalili, że napastnik leczył się w przeszłości psychiatrycznie.

REKLAMA

Statystyki nieubłaganie pokazują, że coraz więcej osób szuka pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, a ten społeczny trend nabiera znaczenia także w kontekście profilowania potencjalnych sprawców tego typu zdarzeń.

Po tym, jak kierowany przez niego citroen uderzył w witrynę sklepową, mężczyzna wysiadł z auta z nożem. Został obezwładniony bezpośrednio na miejscu przez czterech świadków zdarzenia, którzy przekazali go policji. Jeden z interweniujących cywilów odniósł podczas szamotaniny obrażenia.

Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował interweniującym na miejscu obywatelom, chwaląc ich odwagę oraz poczucie obowiązku w starciu z uzbrojonym w nóż napastnikiem.

REKLAMA

Dalsze postępowanie i reakcja włoskich władz

Włoska prokuratura prowadzi już oficjalne śledztwo w sprawie sobotniego ataku, starając się szczegółowo odtworzyć przebieg jego zdarzeń. Priorytetem dla śledczych jest teraz ustalenie dokładnego motywu, który kierował mężczyzną w momencie przeprowadzania ataku.

Tragedia ta błyskawicznie urosła do rangi wydarzenia państwowego, wywołując natychmiastową reakcję najwyższych władz. Jak informuje agencja Reuters, premier Włoch Giorgia Meloni podjęła decyzję o pilnej zmianie swoich planów i w niedzielę uda się bezpośrednio do Modeny. Szefowa rządu odwołała z tego powodu oficjalną wizytę w Nikozji, gdzie miała spotkać się z prezydentem Cypru. Rządowe źródła donoszą, że na miejsce dramatu zmierza również prezydent Włoch Sergio Mattarella. Politycy mają odwiedzić w szpitalu ranne po wypadku osoby.

Włochy popularnym kierunkiem wśród Polaków

Tegoroczne dane potwierdzają, że gdzie najlepiej polecieć w grudniu z Ryanair, wolimy ciepłe kraje – Włochy od lat pozostają jednym z trzech najczęściej wybieranych przez polskich turystów kierunków. Tym dotkliwiej wybrzmiewają tragiczne informacje napływające z popularnej destynacji.