Wakacje coraz bliżej. Wiele osób zaczyna szukać idealnego miejsca na wyjazd na 2-3 miesiące przed podróżą, stąd właśnie zaczął się najbardziej gorączkowy okres rezerwacyjny. Jednak jeżeli wybierzecie jednego z ulubieńców Polaków, traficie do najbardziej zatłoczonego regionu w Europie.
Polskich turystów można spotkać wszędzie i przez cały rok. Na Wielkanoc chętnie wybieraliśmy m.in. Włochy i Hiszpanię. Na bardzo dobrym poziomie, bez względu na coraz wyższe ceny, utrzymuje się także zainteresowanie Grecją. Co ciekawe, mimo ogromnej popularności region żadnego z tych krajów nie jest tym najbardziej obleganym podczas wakacji. Zwycięzca to kraj uwielbiany przez Polaków. Byliśmy tam, na długo zanim stał się tak popularny.
Chorwacja najbardziej zatłoczonym regionem w Europie na wakacje
Najnowsze europejskie badania wskazują, że chorwackie wybrzeże Adriatyku jest najbardziej zatłoczonym miejscem na wakacje. Z danych udostępnionych przez Eurostat wynika, że od czerwca do końca września 2025 roku, zarezerwowano tam 34 miliony noclegów. Wg analiz Euronews to właśnie Chorwacja nie miała sobie równych w kategorii regionów w Europie.
Drugie miejsce zajęła hiszpańska Andaluzja z 24,23 mln zarezerwowanych noclegów. Podium uzupełniła natomiast francuska Prowansja z wynikiem 20,43 mln noclegów. Biorąc pod uwagę poszczególne kraje, to właśnie Hiszpania i Francja zdominowały całe zestawienie. W czołowej dziesiątce znalazły się także należące do nich: Wspólnota Walencka, Katalonia, Oksytania, Nowa Akwitania, region paryski, Owernia-Rodan-Alpy i Wyspy Kanaryjskie.
Czwartym krajem, któremu udało się znaleźć w czołowej dziesiątce, była Grecja. W rankingu znalazł się jeden ich region – Kreta i archipelag Wysp Egejskich. Za sprawą 14,46 mln zarezerwowanych noclegów ta część Hellady uplasowała się na 5. miejscu w zestawieniu Eurostatu.
Dodajmy, że do stworzenia tego rankingu nie wzięto danych przedstawionych przez regionalne organizacje czy wyłącznie od biur podróży. Zamiast tego do oszacowania ostatecznej liczby rezerwacji posłużyły dane pochodzące z Airbnb, Booking i Expedia.
Chorwacja najpopularniejszym kierunkiem na wakacje. Polacy doskonale o tym wiedzą
Polacy do Chorwacji podróżują od lat. Moda zaczęła się jeszcze w latach 90. (wówczas była to jeszcze część Jugosławii), a ogromny wzrost nastąpił już w XXI wieku, kiedy wyjazdy po Europie stały się dla nas znacznie łatwiejsze.
Pierwsze podróże do Chorwacji organizowaliśmy z dojazdem własnym autem. Z czasem, kiedy rozpoczął się rozwój tanich linii lotniczych, zaczęliśmy latać tam samolotami. Aktualnie w rozkładach Wizz Aira i Ryanaira znajdują się trasy m.in. do Zadaru, Splitu, Rijeki czy Dubrownika. Polacy są natomiast jedną z najliczniejszych nacji odwiedzających ten kraj.
I chyba nikogo to nie dziwi. Chorwacja to połączenie udanego plażowania i smacznej kuchni z pięknymi widokami i ciekawymi zabytkami. Można ją przemierzać samochodem, ale z każdym rokiem na popularności zyskują także wyprawy kamperem, a nawet rowerem. Największą wizytówką tamtejszej turystyki jest natomiast Dubrownik, który przyciąga przede wszystkim fanów "Gry o Tron". Polacy chętnie wybierają natomiast Zadar, Split, Pulę i ich okolice na swoje bazy wypoczynkowe.