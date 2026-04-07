Raj Polaków najpopularniejszym regionem na wakacje w Europie. 34 miliony noclegów

Wakacje coraz bliżej. Wiele osób zaczyna szukać idealnego miejsca na wyjazd na 2-3 miesiące przed podróżą, stąd właśnie zaczął się najbardziej gorączkowy okres rezerwacyjny. Jednak jeżeli wybierzecie jednego z ulubieńców Polaków, traficie do najbardziej zatłoczonego regionu w Europie.

Chorwacja najbardziej zatłoczonym regionem w Europie na wakacje

Najnowsze europejskie badania wskazują, że chorwackie wybrzeże Adriatyku jest najbardziej zatłoczonym miejscem na wakacje. Z danych udostępnionych przez Eurostat wynika, że od czerwca do końca września 2025 roku, zarezerwowano tam 34 miliony noclegów. Wg analiz Euronews to właśnie Chorwacja nie miała sobie równych w kategorii regionów w Europie.

Drugie miejsce zajęła hiszpańska Andaluzja z 24,23 mln zarezerwowanych noclegów. Podium uzupełniła natomiast francuska Prowansja z wynikiem 20,43 mln noclegów. Biorąc pod uwagę poszczególne kraje, to właśnie Hiszpania i Francja zdominowały całe zestawienie. W czołowej dziesiątce znalazły się także należące do nich: Wspólnota Walencka, Katalonia, Oksytania, Nowa Akwitania, region paryski, Owernia-Rodan-Alpy i Wyspy Kanaryjskie.

Czwartym krajem, któremu udało się znaleźć w czołowej dziesiątce, była Grecja. W rankingu znalazł się jeden ich region – Kreta i archipelag Wysp Egejskich. Za sprawą 14,46 mln zarezerwowanych noclegów ta część Hellady uplasowała się na 5. miejscu w zestawieniu Eurostatu.

Dodajmy, że do stworzenia tego rankingu nie wzięto danych przedstawionych przez regionalne organizacje czy wyłącznie od biur podróży. Zamiast tego do oszacowania ostatecznej liczby rezerwacji posłużyły dane pochodzące z Airbnb, Booking i Expedia.

Chorwacja najpopularniejszym kierunkiem na wakacje. Polacy doskonale o tym wiedzą

Polacy do Chorwacji podróżują od lat. Moda zaczęła się jeszcze w latach 90. (wówczas była to jeszcze część Jugosławii), a ogromny wzrost nastąpił już w XXI wieku, kiedy wyjazdy po Europie stały się dla nas znacznie łatwiejsze.

