Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Gdzie obejrzeć pożegnanie legendy z hiszpańską La Ligą? Fot. Christian Bertrand / Shutterstock

Dziś będziemy świadkami ostatniego mecuz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Polak pożegna się z katalońskimi kibicami na słynnym stadionie Camp Nou. Gdzie i o której obejrzeć historyczne spotkanie z Realem Betis?

W sobotę kapitan naszej reprezentacji oficjalnie poinformował o swoim odejściu z Barcy. Za to w niedzielę wybiegnie na murawę po raz ostatni w tym zespole. Kibice mogą spodziewać się nie tylko wielkich piłkarskich emocji, ale przede wszystkim wielu wzruszeń podczas uroczystego pożegnania na stadionie Camp Nou.

Odejście Lewandowskiego z Barcelony po czterech sezonach

O odejściu polskiego zawodnika dyskutowano od wielu tygodni, a teraz mamy już ostateczne potwierdzenie ze strony samego zawodnika. Już jesienią ubiegłego roku "El Nacional" podawał, że Robert Lewandowski poinformował, że odchodzi z FC Barcelona, a wczoraj doniesienia potwierdziły się wpisem samego piłkarza.

Lewy podsumował też swoje dotychczasowe osiągnięcia, w tym trzy wywalczone tytuły mistrzowskie na hiszpańskich boiskach. "Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana" – napisał 37-latek. Nazwał też Katalonię swoim miejscem na ziemi.

Gdzie obejrzeć mecz FC Barcelona – Real Betis? Transmisja w TV i stream online

O godzinie 21:15 rozpocznie się historyczne spotkanie 37. kolejki hiszpańskiej La Ligi. Zespół z Katalonii ma już zapewniony tytuł mistrza Hiszpanii i przystępuje do gry jako numer jeden w tabeli ligowej. Przeciwnikiem będzie Real Betis, który obecnie zajmuje piątą pozycję w zestawieniu. Będzie to zarazem ostatni występ Lewego w tym sezonie.

Telewizyjna transmisja meczu FC Barcelony z polskim napastnikiem w składzie będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Oglądanie tej stacji wymaga wykupienia abonamentu u operatorów kablowych lub satelitarnych. Kibice preferujący urządzenia mobilne i internet znajdą oficjalny stream online na płatnej platformie Polsat Box Go.

Oficjalne pożegnanie Lewandowskiego przez klub. "Culer na zawsze"

Władze klubu bardzo szybko zareagowały na głośną decyzję Polaka. Przedstawiciele Barcy podsumowali hiszpański etap kariery snajpera w pięknych słowach. Zwrócono szczególną uwagę na jego 119 bramek zdobytych w 191 meczach.

"Przybył jako gwiazda, a odchodzi jako legenda" – napisali przedstawiciele FC Barcelony w oficjalnym, popołudniowym komunikacie. To właśnie tak FC Barcelona pięknie żegna Roberta Lewandowskiego, mówiąc "Culer na zawsze", dziękując mu za każdy magiczny moment w barwach Dumy Katalonii.

Bilans finansowy i sportowy czterech lat w Katalonii

Z pewnością po niedzielnym spotkaniu zawodnik doczeka się specjalnej ceremonii zorganizowanej na samej murawie. Hiszpański rozdział był dla niego także wyjątkowo intratny. Lewandowski odchodzi z Barcelony jako bogacz, a suma za te 4 lata zwala z nóg nawet przyzwyczajonych do piłkarskich kwot kibiców.