Robert Lewandowski oficjalnie żegna się z FC Barcelona. Gdzie teraz będzie grać?

Robert Lewandowski postanowił odejść z Barcelony. Opublikował komunikat dla kibiców, w którym tłumaczy pożegnanie się z klubem po 4 latach gry. Gdzie teraz zagra kapitan polskiej reprezentacji? Walczą o niego kluby z Bliskiego Wschodu.

O transferze polskiego napastnika dyskutowano już od wielu tygodni. W sobotę 16 maja spekulacje stały się faktem i ostatecznie potwierdziło, że piłkarz nie przedłuży obowiązującej umowy z klubem z Katalonii. Nie kończy jednak jeszcze kariery piłkarskiej.

Oświadczenie Roberta Lewandowskiego . Koniec ery w FC Barcelona

W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie piłkarz odniósł się do minionego okresu. "Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana" – napisał Robert Lewandowski. W dalszej części podsumował swoje osiągnięcia, przypominając kibicom cztery pełne sezony i trzy zdobyte mistrzostwa.

"Katalonia to moje miejsce na ziemi" – podkreślił piłkarz, dziękując za bezwarunkową miłość, z jaką spotkał się od pierwszych dni pobytu w nowym kraju. Zaznaczył też, że na swojej drodze spotkał wielu wspaniałych ludzi.

Kapitan polskiej reprezentancji skierował również bezpośrednie słowa do prezydenta klubu, Joana Laporty. Z jego wpisu wynika jednoznacznie, że czas spędzony w FC Barcelonie traktuje jako najbardziej niesamowity rozdział w dotychczasowej karierze. "Barça wróciła tam, gdzie jej miejsce" – zakończył optymistycznie.

Sukcesy Lewandowskiego w Katalonii . Liczby mówią za siebie

Czas spędzony na murawie Camp Nou przyniósł wymierne korzyści obu stronom. Lewandowski stał się jednym z najważniejszych graczy FC Barcelony, regularnie zasilając konto drużyny golami i asystami. Łącznie zdobył 119 bramek w 191 występach.

Trzy wywalczone tytuły mistrzowskie w cztery lata to wynik, który na stałe zapisze się w historii hiszpańskiej piłki. Transfer Lewandowskiego z Bayernu Monachium okazał się strzałem w dziesiątkę nie tylko pod względem punktowym i wizerunkowym. Napastnik wniósł do szatni ogromne doświadczenie, ambicję i wolę zwycięzcy.

Gdzie zagra Robert Lewandowski ? Arabskie kluby na horyzoncie

Przyszłość 37-latka budzi dziś ogromne emocje, a na stole leżą już niezwykle kuszące propozycje. O legendarnego snajpera zaciekle walczą w tej chwili dwie drużyny z Arabii Saudyjskiej. Obydwie formacje zajmują najwyższe lokaty w Saudi Pro League i mają potężne pieniądze.

W wyścigu o podpis na umowie z Polakiem najwyżej stoją akcje Al-Hilal oraz Al-Nassr. Pierwszy z wymienionych zespołów to niezwykle utytułowany klub na Bliskim Wschodzie, w którym występują między innymi Karim Benzema i João Cancelo.

Według medialnych doniesień nowa umowa dla polskiego gracza mogłaby opiewać na astronomiczne 90 milionów euro rocznie. Ewentualny wybór Al-Nassr oznaczałby z kolei występy u boku samego Cristiano Ronaldo.