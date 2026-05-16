Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelona odwrócony tyłem. Odejście z klubu nie kończy jeszcze kariery
Robert Lewandowski oficjalnie żegna się z FC Barcelona. Gdzie teraz będzie grać? Fot. Shutterstock

Robert Lewandowski postanowił odejść z Barcelony. Opublikował komunikat dla kibiców, w którym tłumaczy pożegnanie się z klubem po 4 latach gry. Gdzie teraz zagra kapitan polskiej reprezentacji? Walczą o niego kluby z Bliskiego Wschodu.

Reklama.
Samochody dostawcze PHEV już od 99 900 zł netto
REKLAMA

O transferze polskiego napastnika dyskutowano już od wielu tygodni. W sobotę 16 maja spekulacje stały się faktem i ostatecznie potwierdziło, że piłkarz nie przedłuży obowiązującej umowy z klubem z Katalonii. Nie kończy jednak jeszcze kariery piłkarskiej.

Oświadczenie Roberta Lewandowskiego. Koniec ery w FC Barcelona

W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie piłkarz odniósł się do minionego okresu. "Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana" – napisał Robert Lewandowski. W dalszej części podsumował swoje osiągnięcia, przypominając kibicom cztery pełne sezony i trzy zdobyte mistrzostwa.

"Katalonia to moje miejsce na ziemi" – podkreślił piłkarz, dziękując za bezwarunkową miłość, z jaką spotkał się od pierwszych dni pobytu w nowym kraju. Zaznaczył też, że na swojej drodze spotkał wielu wspaniałych ludzi.

Kapitan polskiej reprezentancji skierował również bezpośrednie słowa do prezydenta klubu, Joana Laporty. Z jego wpisu wynika jednoznacznie, że czas spędzony w FC Barcelonie traktuje jako najbardziej niesamowity rozdział w dotychczasowej karierze. "Barça wróciła tam, gdzie jej miejsce" – zakończył optymistycznie.

Sukcesy Lewandowskiego w Katalonii. Liczby mówią za siebie

Czas spędzony na murawie Camp Nou przyniósł wymierne korzyści obu stronom. Lewandowski stał się jednym z najważniejszych graczy FC Barcelony, regularnie zasilając konto drużyny golami i asystami. Łącznie zdobył 119 bramek w 191 występach.

Trzy wywalczone tytuły mistrzowskie w cztery lata to wynik, który na stałe zapisze się w historii hiszpańskiej piłki. Transfer Lewandowskiego z Bayernu Monachium okazał się strzałem w dziesiątkę nie tylko pod względem punktowym i wizerunkowym. Napastnik wniósł do szatni ogromne doświadczenie, ambicję i wolę zwycięzcy.

Zobacz także

logo
Lewandowski w Barcelonie ma długo nie pograć. O Polaka walczą 2 egzotyczne kluby
logo
Robert Lewandowski zabrał głos po śmierci Jacka Magiery. "Nie tak miało być"
logo
Lewandowski wrzucił wymowny post od razu po meczu ze Szwecją. Kibice zamarli
logo
Lewandowski miał zdecydować w sprawie Barcelony. "El Nacional" odpalił bombę
logo
Lewandowski tak nisko w Złotej Piłce jeszcze nie był. A to nie jest największe zaskoczenie
logo
Tak Lewandowski pogratulował Świątek. Nie musiał długo czekać na odpowiedź

Gdzie zagra Robert Lewandowski? Arabskie kluby na horyzoncie

Przyszłość 37-latka budzi dziś ogromne emocje, a na stole leżą już niezwykle kuszące propozycje. O legendarnego snajpera zaciekle walczą w tej chwili dwie drużyny z Arabii Saudyjskiej. Obydwie formacje zajmują najwyższe lokaty w Saudi Pro League i mają potężne pieniądze.

W wyścigu o podpis na umowie z Polakiem najwyżej stoją akcje Al-Hilal oraz Al-Nassr. Pierwszy z wymienionych zespołów to niezwykle utytułowany klub na Bliskim Wschodzie, w którym występują między innymi Karim Benzema i João Cancelo.

Według medialnych doniesień nowa umowa dla polskiego gracza mogłaby opiewać na astronomiczne 90 milionów euro rocznie. Ewentualny wybór Al-Nassr oznaczałby z kolei występy u boku samego Cristiano Ronaldo.

Robert Lewandowski na razie nie ma zamiaru przechodzić na sportową emeryturę. Wcześniej w kontekście jego przyszłości pojawiały się takie kierunki jak amerykańskie Chicago Fire czy włoski Juventus, to jednak bliskowschodnie drużyny wydają się najbardziej zdeterminowane do sfinalizowania tej rekordowej transakcji.