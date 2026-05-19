Rumuński F-16 zestrzelił drona nad Estonią. Mieszkańcy zagrożonych terenów musieli szukać schronienia Fot. Mircea Moira / Shutterstock

Nad terytorium Estonii doszło do niepokojącego incydentu z udziałem drona. Lotnictwo NATO musiało interweniować i zestrzelić bezzałogowca, który wtargnął w przestrzeń powietrzną. Mieszkańcy zagrożonych regionów otrzymali wiadomości z ostrzeżeniem o szukaniu schronienia.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Naruszanie granic powietrznych Polski i państw bałtyckich staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla bezpieczeństwa całego regionu. Tym razem problem dotknął bezpośrednio dwóch naszych sąsiadów z północnego wschodu.

Zestrzelony dron nad Estonią. Rosjanie maczali w tym palce?

Początkowo obiekt był niezidentyfikowany, ale agencja Reuters donosi, że zestrzelona maszyna to najprawdopodobniej ukraiński dron. Hanno Pevkur, pełniący funkcję ministra obrony w estońskim rządzie, przekazał, że za skuteczną akcję i strącenie obiektu odpowiada rumuński myśliwiec F-16.

REKLAMA

Kijów ostatnio zwiększył liczbę ataków dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. Niestety, uderzenia w rejonie Morza Bałtyckiego skutkują też przypadkowym przekraczaniem granic sojuszników. Blokowanie i zakłócanie sygnałów satelitarnych, przez które drony zbaczają z kursu, to taktyka stosowana przez Rosję.

Sytuacja jest niezwykle poważna i ma swoje konsekwencje polityczne. W ubiegłym tygodniu łotewski rząd podał się do dymisji z powodu krytyki dotyczącej radzenia sobie z tymi naruszeniami.

"Od marca kilka ukraińskich wojskowych dronów zabłąkało się w przestrzeni powietrznej państw członkowskich NATO: Finlandii, Łotwy, Litwy i Estonii" – wskazuje agencja Reuters.

REKLAMA

Agencja podaje też, że Wołodymyr Zełenski zapowiedział wysłanie ekspertów na Łotwę, by opanować sytuację w regionie. Ich zadaniem będzie podbniebne wsparcie sojuszników. Do poważnych zakłóceń doszło bowiem niedawno również w Finlandii.

Warto przypomnieć, że państwa bałtyckie nie dysponują własnymi eskadrami myśliwców. Ochrona ich nieba to zadanie, które w ramach misji Baltic Air Policing wykonują rotacyjnie piloci z innych krajów NATO, nieustannie strzegąc wschodniej flanki przed niespodziewanymi incydentami. Właśnie jeden z takich myśliwców strącił obcego drona.

Łotwa w stanie gotowości. Mieszkańcom kazano szukać schronienia

Zanim jednak do tego doszło, obywatele z południa kraju odebrali na swoje telefony alerty nakazujące ostrożność. Zagrożenie nie ograniczyło się tylko do Estonii, ponieważ wrak drona uderzył w ziemię już po łotewskiej stronie granicy.

REKLAMA

Tamtejsze władze wojskowe wydały oświadczenia w mediach społecznościowych, potwierdzając podniesienie gotowości bojowej patroli lotniczych w całym regionie Morza Bałtyckiego.

"Dopóki trwa agresja Rosji na Ukrainę, powtórzenie się takich przypadków, gdy w przestrzeń powietrzną Łotwy wlatuje lub do niej zbliża się obcy statek bezzałogowy, jest możliwe" – napisało w oficjalnym wpisie dowództwo armii łotewskiej.

"Szukajcie schronienia w pomieszczeniach, zamknijcie okna i drzwi – przestrzegajcie zasady dwóch ścian. Jeśli zauważycie nisko lecący, podejrzany lub niebezpieczny obiekt, nie zbliżajcie się do niego i dzwońcie pod 112" – zaapelowali wojskowi w dalszej części komunikatu skierowanego do cywilów.

Koniec zagrożenia na Łotwie . Wojsko wzmacnia flankę

Po kilkudziesięciu nerwowych minutach sytuacja po obu stronach granicy została ostatecznie opanowana. Lokalne służby odwołały stan najwyższej gotowości i podjęły kroki w celu zabezpieczenia terytorium przed kolejnymi intruzami.

"Informujemy, że potencjalne zagrożenie w przestrzeni powietrznej Łotwy dobiegło końca. Wspólnie z sojusznikami z NATO na bieżąco monitorujemy przestrzeń powietrzną, aby zapewnić zdolność do natychmiastowej reakcji na potencjalne zagrożenia" – czytamy w zaktualizowanym oficjalnym komunikacie dowództwa.

REKLAMA