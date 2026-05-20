Péter Magyar przebywa w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą jako szef węgierskiego rządu. Po wczorajszych odwiedzinach Krakowa przyjechał do stolicy, gdzie spotkał się z Donaldem Tuskiem. Obaj politycy wystąpili w środowe przedpołudnie przed mediami. Mówili o przyjaźni polsko-węgierskiej, ale nie tylko. Nawiązali do sprawy Ziobry i Romanowskiego oraz rządów Orbána.
Donald Tusk swoje przemówienie rozpoczął od słów o spektakularnym zwycięstwie Pétera Magyara w wyborach na Węgrzech. Dodajmy, że TISZA zdobyła aż 141 mandatów. Po 16 latach Viktor Orbán musiał oddać władzę.
– Péter, przyjacielu. Jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni w Polsce – no, prawie wszyscy. Przez długie miesiące obserwowaliśmy z narastającą emocją i nadzieją na przebieg zdarzeń w twojej ojczyźnie. Nie lubię górnolotnych sformułowań, ale twoje historyczne zwycięstwo to nie tylko powrót Węgier do Europy, to także znak nadziei dla milionów ludzi – mówił Tusk.
Tusk do Magyara: W Polsce masz przyjaciół
– To znak, że demokracja nie jest przegraną sprawą. Wiele razy rozmawialiśmy o tym, komentowaliśmy ten brak wiary, jaki pojawił się kilka lat temu w Europie i zachodnim świecie. To, co udało nam się zrobić w Polsce w 2023 roku i to niezwykłe błyskotliwe zwycięstwo na Węgrzech to świadectwa, że te wszystkie wartości, jeśli znajdą obrońców i ludzi gotowych poświęcić czas, zdrowie i siły i ten świat nie są stracone
Nie zabrakło słów o kłopotach przez Orbána
Tusk wspomniał też, jak przez poprzednika Magyara relacje węgiersko-polskie weszły na bardzo złe tory. Teraz to czas na ich odbudowanie. – Nasze relacje polsko-węgierskie, tradycyjnie bardzo dobre – z pewną przerwą – nie ukrywałem tego nigdy, że ostatnie lata rządów Viktora Orbána to kłopot nie tylko dla Węgier, ale też dramatyczny etap w relacjach Polski i Węgier – mówił.
Tusk i Magyar o sprawie Ziobry i Romanowskiego
Polski premier nawiązał również do sprawy Ziobry i Romanowskiego, którzy powinni stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ale otrzymali azyl na Węgrzech dzięki Orbánowi. Teraz, jak wiadomo, Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych.
– Dziękuję bardzo za pełną współpracę państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnim tygodniu nad relacjami polsko-węgierskimi – kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby nigdy nie dochodziło do takich sytuacji – zapewnił Tusk.
Magyar wtórował: – Budapeszt i Węgry nie będą schroniskiem dla ściganych przestępców. Jeden z nich wyjechał do Stanów Zjednoczonych, drugi na podstawie wiadomości – opuścił terytorium Węgier w kierunku Serbii – powiedział Magyar, dodając, że ponowił obietnicę pomocy w tej sprawie.