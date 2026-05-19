Péter Magyar odwiedził Kraków. Premier Węgier odniósł się do kwestii Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Fot. Zrzut ekranu / YouTube / Magyar Péter Hivatalos

Péter Magyar w trakcie briefingu prasowego w Krakowie odniósł się do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Premier Węgier zasugerował, że politycy prawdopodobnie opuścili Europę z innego kraju strefy Schengen. Jednocześnie Magyar stwierdził, że o ich ucieczce dowiedział się z prasy.

– Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie oraz chcemy realizować współpracę czwórki wyszehradzkiej – zapowiedział Péter Magyar w trakcie spotkania prasowego w Krakowie. Polityk odniósł się także do sprawy uciekinierów z PiS, Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Pierwszy z nich publicznie poinformował o tym, że przebywa w USA.

Péter Magyar przekazał, że zwrócił się w tej sprawie do władz amerykańskich. Informacje, które zostały mu dostarczone, wskazują na nowy wątek w ucieczce "azylantów" za ocean. – Nie opuścili Węgier poprzez granicę Schengen, więc najprawdopodobniej opuścili Węgry i pojechali do Stanów Zjednoczonych z terenu jakiegoś innego kraju Unii Europejskiej – stwierdził lider partii TISZA.

– Doszło do ich wyjazdu jeszcze przed moim zaprzysiężeniem na stanowisko premiera Węgier – deklaruje polityk, podkreślając, że informował o ryzyku ich ucieczki już wcześniej.

Wciąż oficjalnie nie wiadomo, gdzie jest Marcin Romanowski. Według nieoficjalnych doniesień polityk ma przebywać w USA ze Zbigniewem Ziobrą. Wiadomo, że polityk nie znajduje się już w mieszkaniu w Budapeszcie. Potwierdził to przedstawiciel firmy wynajmującej lokal w rozmowie z PAP.

– Jeżeli będę coś wiedział, to wam powiem. Nie mam więcej informacji – powiedział Péter Magyar 14 maja, odnosząc się do kwestii Romanowskiego w rozmowie z TVP Info.

Więcej informacji poznamy już niedługo w trakcie rozmowy Pétera Magyara z premierem Donaldem Tuskiem.

Amerykańska administracja zaangażowana w ucieczkę Zbigniewa Ziobry

Jak podaje Reuters, zaangażowany w przyznanie amerykańskiej wizy politykowi PiS może być zastępca sekretarza stanu, Christopher Landau. Procedurze miała sprzyjać kwestia "wizy dziennikarskiej", która związana jest z nową posadą Ziobry w TV Republika. Jak informowaliśmy wcześniej, możliwe, że dokument udało się wydać w trybie "pilnym".

Christopher Landau miał dowiedzieć się o kwestii "azylantów" od Toma Rose'a, ambasadora USA w Polsce. Sam zastępca sekretarza stanu nie chce komentować tej budzącej kontrowersje w kontekście polsko-amerykańskich relacji sprawy.

Zbigniewowi Ziobrze udało się zbiec do USA nawet pomimo faktu unieważnienia jego paszportu przez polskie służby. Jego pełnomocnik deklaruje, że w procedurze posłużono się Genewskim Dokumentem Podróży (paszportem genewskim), który przysługuje osobom objętym ochroną uzupełniającą i uchodźcom.

Péter Magyar w Polsce. Jego wizyta uhonorowaniem 1000-letniej przyjaźni

Péter Magyar określa relacje polsko-węgierskie jako "unikatowe w skali Europy". Polityk zwraca uwagę na trudne okresy historii, w których "albo Węgrzy pomagali Polakom, albo Polacy Węgrom".

Jego wizyta w Polsce dotyczy trzech obszarów: infrastruktury, kultury i rolnictwa.