Peter Magyar

Péter Magyar to węgierski polityk i prawnik, lider partii Tisza, który w krótkim czasie stał się głównym rywalem Viktora Orbána na scenie politycznej Węgier. Były insider obozu Fideszu zyskał rozgłos w 2024 roku, ujawniając kulisy władzy i rozpoczynając ruch wymierzony w korupcję oraz autorytarne tendencje rządu. W tej sekcji znajdziesz najnowsze wiadomości, analizy i komentarze dotyczące działalności Pétera Magyara, jego wystąpień publicznych oraz wpływu na węgierską politykę.