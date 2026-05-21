Tragiczna śmierć dwuletniego chłopca w Ząbkach. Fot. shutterstock

Informacja o śmierci dziecka w Ząbkach wstrząsnęła wczoraj całą Polską. Tymczasem warszawska prokuratura przekazała nowe informacje. Potwierdzono doniesienia o oczku wodnym. – Znaleziono zwłoki prawie dwuletniego chłopca w oczku wodnym. Oczko znajdowało się na terenie posesji, gdzie jest żłobek. (...) Na miejscu zatrzymano dwie kobiety – opiekunki. Trwają czynności procesowe – mówi prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W podwarszawskiej miejscowości Ząbki w tamtejszym żłobku doszło 20 maja do tragicznego zdarzenia. Zginął niespełna dwuletni chłopiec. Policja otrzymała zgłoszenie po godz. 16:00. Gdy przybyli na miejsce przejęli reanimację dziecka. Niestety, mimo interwencji służb, życia podopiecznego placówki nie udało się uratować.

Ząbki: dziecko odnaleziono w oczku wodnym. Opiekunki zatrzymane

Dzień później prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, przekazała więcej informacji. Wiadomo już oficjalnie, że ciało dziecka znajdowało się w oczku wodnym.

REKLAMA

Akwen był zlokalizowany na posesji, gdzie jest wspomniany żłobek, a nie na działce obok, jak początkowo pojawiały się takie doniesienia. – Przeprowadzono oględziny. Wstępnie nie wykazały obrażeń, które mogły mieć związek ze zgonem dziecka – powiedziała na konferencji prok. Staros.

Na miejscu do późna trwały czynności służb. Ok. godziny 20:00 w związku z tą sprawą zatrzymane zostały dwie opiekunki tego żłobka: 48-latka i 53-latka.

– Są nadal zatrzymane. Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie. Jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki – wyjaśniła rzeczniczka.

REKLAMA

– Materiały będą analizowane pod kątem czynności z udziałem tych zatrzymanych kobiet – dodała. Na razie nie wiadomo, czy kobiety usłyszą zarzuty, to zależy od zgromadzonego materiału dowodowego.

– Mamy 48 godzin na wykonanie tych krytycznych czynności i decyzje co do czynności z nimi (zatrzymanymi – przyp. red.) i charakteru czynności z ich udziałem. Jeżeli materiał dowodowy zgromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy – poinformowała rzeczniczka.

– Jeżeli nie, to zostaną przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione. Natomiast nie wyklucza to, że na dalszym etapie ta sytuacja się zmieni – dodała prok. Staros. Sekcja zwłok dziecka ma zostać niezwłocznie zarządzona.

REKLAMA

Wspomnijmy, że w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie wszczęto śledztwo z artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.

Żłobek w Ząbkach przeszedł kontrole

W rozmowie z radiem RDC burmistrzyni Ząbek Małgorzata Zyśk powiedziała, że placówka przeszła rutynową coroczną kontrolę. – Każdego roku chodzimy z kontrolą do tych żłobków niepublicznych. Oczywiście teraz dodatkowo jeszcze te kontrole będą wzmożone. W tym przypadku również bliżej przyjrzymy się sprawie – mówiła Zyśk.