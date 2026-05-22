Auto służbowe kojarzy się z jednym: wielkim sedanem lub kombi w leasingu, którym przedstawiciel handlowy gna przez autostrady. Ale rynek przeszedł przetasowanie. Analizując najnowsze dane rejestracyjne za okres od stycznia do kwietnia 2026 roku, jedna rzecz rzuca się w oczy od razu: firmy kupują sporo miejskich aut, a dokładnie to Toyot.

Miejskie auta segmentu B przestały być traktowane jako "gorszy sort" czy pojazdy przeznaczone wyłącznie dla kurierów jedzenia i klientów prywatnych. Stały się pełnoprawnym, dojrzałym i przede wszystkim bezkompromisowym narzędziem biznesowym.

Dlaczego firmy wybierają małe auta?

Przez lata panowało przekonanie, że mniejszy samochód we flocie to oznaka cięcia kosztów kosztem komfortu pracownika. Dziś menedżerowie flotowi patrzą na sprawę zupełnie inaczej. Miejskie auta przestały być wyborem wyłącznie klientów indywidualnych, a stały się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem dla firm.

Dlaczego? Bo zmienił się realny styl pracy tysięcy pracowników. Zamiast wielogodzinnych podróży od miasta do miasta, większość flotowych samochodów spędza swoje "życie" w miejskich korkach, na ciasnych parkingach pod biurowcami czy w aglomeracjach.

W takich warunkach wielki SUV czy długie kombi nie są odpowiednim wyborem. Toyota doskonale odczytała te nastroje. Japońska marka ma parę niezawodnych modeli, które są odpowiedzią na ten trend i widać to po liczbach.

Dla wielu przedsiębiorstw mniejsze auto to po prostu lepsze dopasowanie do rzeczywistości. Pracownik łatwiej zaparkuje, sprawniej przebije się przez miasto, a firma nie płaci za "pustą przestrzeń" i masę auta, której nikt nie wykorzystuje.

Dwa miejskie bąble w TOP 10

Najlepszym dowodem na to, że rynek korporacyjny przeszedł rewolucję, są twarde liczby. Gdy spojrzymy na TOP 10 rejestracji flotowych w Polsce za pierwsze cztery miesiące 2026 roku, dominacja jednej marki jest wyraźna.

Toyota jako jedyna marka na rynku posiada dziś dwa modele miejskie w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych aut firmowych, nie wspominając oczywiście o pierwszej Corolli oraz siódmej C-HR-ce.

Oto jak wygląda oficjalny ranking aut flotowych (styczeń-kwiecień 2026):

Toyota Corolla – 6 949 szt. Skoda Octavia – 6 605 szt. Volvo XC60 – 3 091 szt. Toyota Yaris Cross – 2 433 szt. Skoda Superb – 2 421 szt. Kia Sportage – 2 349 szt. Toyota C-HR – 2 300 szt. Toyota Yaris – 2 257 szt. Hyundai Tucson – 2 110 szt. Mercedes-Benz Klasa GLC – 2 098 szt.

Pozycja Yarisa Cross (4. miejsce) oraz klasycznego Yarisa (8. miejsce) w tym zestawieniu to imponujacy rezultat.

Matematyka nie kłamie. Koszty TCO rządzą biznesem

Sukces Japończyków nie wziął się znikąd. W dobie permanentnego szukania oszczędności, nowoczesne firmy drobiazgowo analizują całkowite koszty użytkowania aut, czyli tzw. wskaźnik TCO. I tutaj zaraz po Corolli kompaktowe hybrydy Toyoty okazują się bezkonkurencyjne.

Współczesna księgowość doskonale wie, że cena zakupu czy rata leasingowa to tylko wierzchołek góry lodowej. Liczy się to, co dzieje się z autem przez 3-4 lata eksploatacji. Główne argumenty, które przyciągają biznes do miejskich Toyot, to:

Niższe spalanie. W warunkach miejskich napęd hybrydowy Toyoty potrafi pokonywać nawet 70-80 proc. czasu jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym. Dla floty liczącej kilkadziesiąt aut oznacza to gigantyczne oszczędności na paliwie w skali roku. Łatwość poruszania się po mieście, bo mniejsze gabaryty to mniej szkód parkingowych i szybszy czas dotarcia do klienta. Niższe koszty serwisowe, czyli brak tradycyjnych, psujących się elementów (takich jak alternatory, rozruszniki czy paski klinowe) drastycznie obniża awaryjność. Wysoka wartość rezydualna to as w rękawie Toyoty. Te auta trzymają cenę na rynku wtórnym jak szalone. Firma, która po kilku latach leasingu odsprzedaje Yarisa lub Yarisa Cross, odzyskuje znacznie większy procent początkowej wartości auta niż w przypadku modeli marek konkurencyjnych.

Ten spektakularny sukces to efekt konsekwencji. Ponad ćwierć wieku doświadczenia Toyoty w segmencie aut miejskich oraz uparte rozwijanie i ulepszanie technologii hybrydowej przyniosły owoce.

Gdy inni producenci miotali się między dieslami, downsizingiem a nagłą, wymuszoną elektryfikacją, Toyota dopracowała napęd, który idealnie sprawdza się w środowisku miejskim.

Koniec z kompromisami. To małe auta dyktują warunki

Wybór małego auta do firmy nie oznacza dziś żadnego kompromisu wizerunkowego ani jakościowego. Nowoczesny Yaris czy Yaris Cross oferują systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, których jeszcze dekadę temu próżno było szukać w autach klasy premium.

