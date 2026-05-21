Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało w czwartek, że na terenie Stanów Zjednoczonych zatrzymano mężczyznę poszukiwanego m.in. Czerwoną Notą Interpolu za oszustwa związane z praniem pieniędzy. Prokuratura potwierdziła później, że chodzi o Marcina P., byłego prezesa firmy Cinkciarz.pl.
Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało dzisiaj poprzez serwis X o zatrzymaniu poszukiwanego mężczyzny w USA. We wpisie służby przekazały pierwsze szczegóły tej międzynarodowej akcji.
"Dzięki zaangażowaniu 'łowców cieni' z CBŚ Policji, policjantów z Biura Kryminalnego KG i Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zatrzymany został mężczyzna poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu, Europejskim Nakazem Aresztowania i krajowymi listami gończymi".
Prokuratura potwierdza: zatrzymany to Marcin P., były szef Cinkciarz.pl
Jak doprecyzowano w kolejnej części komunikatu, zatrzymany był ścigany za poważne przestępstwa finansowe. "Był on ścigany w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw na ogromną skalę i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu, w ramach działalności jednej z firm walutowych z województwa lubuskiego" – czytamy.
Sukces tej operacji nie byłby jednak możliwy bez ścisłej wymiany informacji z amerykańskimi odpowiednikami, w tym z agentami FBI. "Polscy funkcjonariusze współpracowali z przedstawicielami amerykańskich służb między innymi FBI oraz US Marshals rezydującymi w Polsce, przekazując kluczowe informacje, dzięki którym zatrzymano poszukiwanego" – poinformowało CBŚP.
Z oficjalnych informacji podanych przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu wynika, że zatrzymany to Marcin P., były prezes Cinkciarz.pl, który od końca lipca 2025 był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna został ujęty we wtorek 19 maja "w ramach wdrożenia procedury ekstradycyjnej" bezpośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych.
– Obecnie Prokuratura Regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, prok. Anna Marszałek, cytowana przez stację TVN24.
Znikające miliony. Dlaczego Marcin P. uciekł z kraju?
Warto przypomnieć, że poznańscy śledczy intensywnie zajmują się tą sprawą już od października 2024 roku. Śledztwo ruszyło po masowych zgłoszeniach od poszkodowanych klientów internetowego kantoru Cinkciarz.pl, którzy wpłacali swoje oszczędności na platformę, jednak nigdy nie otrzymali ich z powrotem.
Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na sformułowanie w marcu 2025 roku oficjalnych zarzutów wobec Marcina P., obejmujących między innymi rozległe oszustwa finansowe. Niestety, prezes spółki ukrywał się już wtedy za granicą, co skutecznie zablokowało możliwość przeprowadzenia z nim jakichkolwiek bezpośrednich czynności prawnych na terenie Polski. Z tego powodu od lipca ubiegłego roku mężczyzna był oficjalnie ścigany najwyższą, Czerwoną Notą Interpolu.
Wybuch afery wokół kantoru Cinkciarz.pl był jednym z najgłośniejszych skandali finansowych ostatnich lat w Polsce. Kiedy na jaw wyszły potężne nieprawidłowości, a ludzie nagle stracili dostęp do swoich pieniędzy, do akcji wkroczyła Komisja Nadzoru Finansowego, cofając firmie zezwolenie na świadczenie usług płatniczych. Poszkodowani klienci, którzy wiosną ubiegłego roku zapowiadali protest, wciąż walczą o odzyskanie utraconych środków, dlatego zatrzymanie Marcina P. w USA to dla wielu z nich pierwszy, niezwykle ważny krok do sprawiedliwości.