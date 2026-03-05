Bronisław D. w rękach CBŚP. Polak wpadł we Lwowie. Fot. YouTube/ CBŚP

Bronisław D. od dziewięciu lat był poszukiwany m.in. czerwoną notą Interpolu za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Ostatnio jednak funkcjonariusze CBŚP we współpracy z policją z Ukrainy namierzyli 63-latka. Pojawił się filmik z jego zatrzymania we Lwowie.

Polscy mundurowi ustalili, gdzie może przebywać Bronisław D. i przekazali te informacje ukraińskiej policji, a później razem doprowadzili do zatrzymania. Polak od 2017 roku był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu, Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz krajowych listów gończych wydanych przez polskie organy ścigania.

Bronisław D. zatrzymany. Powinien odbyć karę za m.in. pranie brudnych pieniędzy

Bronisław D. powinien odbyć karę 4 lat pozbawienia wolności po tym, jak został skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa karno-skarbowe oraz pranie pieniędzy. "Jednocześnie pozostaje podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz prowadzenie działalności przestępczej na szeroką skalę, obejmującej m.in. przestępstwa finansowe i pranie pieniędzy o znacznej wartości, z których uczynił sobie stałe źródło dochodu" – podają przedstawiciele CBŚP.

Teraz 63-latek jest w areszcie na terytorium Ukrainy. Tam też oczekuje na zakończenie procedury ekstradycyjnej, która umożliwi jego przekazanie do Polski.

Funkcjonariusze CBŚP po tej akcji podkreślili, jak ważna jest dobra współpraca organów ścigania na poziomie międzynarodowym.

"Podjęte działania stanowią kolejny przykład skuteczności współpracy służb ścigania ponad granicami państw. Współczesna przestępczość, w szczególności o charakterze zorganizowanym i ekonomicznym, wymaga szybkiej wymiany informacji oraz ścisłej koordynacji działań na poziomie międzynarodowym. Tylko dzięki takiej współpracy możliwe jest skuteczne ściganie sprawców i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom" – podsumowali w komunikacie po akcji zatrzymania Bronisław D. i udostępnili też materiał wideo.

Blisko 2 tys. osób poszukiwanych listami gończymi w rękach policji i SG

Ostatnio w naTemat informowaliśmy też o gigantycznej obławie, którą przeprowadzili polscy policjanci z funkcjonariuszami Straży Granicznej. W niespełna dwa dni (2 i 3 marca) ustalono miejsce pobytu 1944 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia. Wśród zatrzymanych było 147 cudzoziemców. Służby podały, że w działaniach brało udział 26 496 funkcjonariuszy.