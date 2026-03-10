CBŚP wraz z KAS rozbiły mafie VAT-owskie na terenie pięciu województw Fot. Centralne Biuro Śledcze Policji

Siedmiu zatrzymanych i zabezpieczony majątek o wartości ponad 78 mln zł to aktualny bilans ostatniej akcji przeprowadzonej przez CBŚP oraz KAS. Funkcjonariusze uderzyli w zorganizowane grupy przestępcze, które zajmowały się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT. Liczba podejrzanych jest ogromna i może wciąż rosnąć.

Skoordynowane uderzenie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej objęło pięć województw: Mazowsze, Wielkopolskę, Śląsk, Łódzkie oraz Lubelszczyznę. Siedmiu kluczowych podejrzanych zostało już przetransportowanych do Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej.

78 mln z VAT zabezpieczone pod kluczem

Skala operacji jest bezprecedensowa. Służbom udało się zamrozić majątki podejrzanych o łącznej wartości przekraczającej 78 mln zł. To jednak nie koniec – w całej pajęczynie powiązań status podejrzanego usłyszało już 240 osób, a funkcjonariusze kontynuują identyfikację kolejnych przedsiębiorców, którzy budowali swoją "konkurencyjność" na podatkowym oszustwie.

Śledczy pracują obecnie nad trzema wielowątkowymi sprawami, które łączy ten sam mechanizm działania. Przestępcy tworzyli wyspecjalizowane struktury, których jedynym celem było wprowadzanie do obrotu dokumentów niemających żadnego pokrycia w rzeczywistych transakcjach. W trakcie nalotów zabezpieczono potężne archiwum księgowe, które teraz stanowi twardy dowód na systemowe okradanie państwa.

Dlaczego to uderza w nas wszystkich?

Mafie VAT-owskie to nie tylko abstrakcyjne cyfry w raportach, ale realne straty dla każdego obywatela. Wyłudzanie podatków bezpośrednio drenuje środki, które powinny trafić na budowę dróg, funkcjonowanie szpitali czy edukację.

– Przestępczość związana z wystawianiem fikcyjnych faktur VAT powoduje poważne straty dla budżetu państwa, uszczuplając środki przeznaczone m.in. na finansowanie infrastruktury, ochrony zdrowia czy edukacji. W praktyce oznacza to, że koszty działalności przestępczej ponoszą wszyscy obywatele – zarówno poprzez mniejsze wpływy do budżetu, jak i poprzez zakłócenie uczciwej konkurencji na rynku gospodarczym – tłumaczy Paweł Żukiewicz z CBŚP.