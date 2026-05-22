Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w Polsce stała się faktem Fot. Unsplash

To już oficjalne. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Oznacza to, że po wejściu przepisów w życie urzędy stanu cywilnego w całej Polsce będą mogły wpisywać do rejestru akty takich małżeństw.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Właśnie podpisałem rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. (...) Tak jak obiecaliśmy rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane" – napisał Marcin Kierwiński na X.

Minister spraw wewnętrznych i administracji podziękował też za współpracę Krzysztofowi Gawkowskiemu. "Dziękuję za dobrą współpracę. Pracujemy dla Polski! Godność człowieka na pierwszym miejscu!" – odpowiedział minister cyfryzacji, który również podpisał wspomniane rozporządzenie.

– W każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą – mówił w piątek Gawkowski. Decyzja wejdzie w życie za trzy miesiące.

Transkrypcja małżeństw jednopłsciowych w Polsce stała się faktem

Przypomnijmy, że w marcu 2026 roku zapadł w Polsce przełomowy wyrok dotyczący małżeństw jednopłciowych. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że urząd stanu cywilnego ma wpisać do polskiego rejestru akt małżeństwa dwóch Polaków zawartego w Niemczech.

REKLAMA

Mężczyźni, z których jeden miał również niemieckie obywatelstwo, pobrali się w 2018 roku w Berlinie. Po powrocie do Polski złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa oraz wpisanie go do rejestru stanu cywilnego. Spotkali się z odmową – uzasadniono ją tym, że małżeństwa jednopłciowe nie są w Polsce legalne.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Koalicja Obywatelska postanowiła działać. "(...) Podjąłem decyzję, że w oparciu o powyższe rozstrzygnięcia sądów, a więc w świetle kształtującej się w ten sposób linii orzeczniczej, w kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC" – pisał 12 maja prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Głos w sprawie zabrał również Donald Tusk. – Należy pamiętać o tym, że ci ludzie żyją obok nas i wśród nas, i zasługują na takie same uczucia szacunku, godności i na miłość, tak jak każdy inny człowiek. Chciałbym przeprosić tych, którzy przez długie lata czuli się odrzucani i upokarzani. Państwo nie zdawało tu egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku TSUE i NSA także w parlamencie znajdziemy szybkie i konieczne rozwiązania o charakterze ustawowym – mówił na posiedzeniu rządu premier.

REKLAMA