Rafał Trzaskowski ogłosił decyzję ws. małżeństw jednopłciowych. Wcześniej temat poruszył Donald Tusk

"Cieszę się, że warszawski USC w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci, co do których sądy wydały już wyroki" – napisał w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski. Wcześniej, na posiedzeniu rządu, Donald Tusk wezwał swoich ministrów do pracy nad rozporządzeniem po ostatnich orzeczeniach TSUE i polskiego NSA.

"Dziś dotarły do nas dokumenty w sprawie transkrypcji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlatego cieszę się, że na podstawie wyroku TSUE z listopada 2025 r. oraz kolejnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, warszawski USC w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci, co do których sądy wydały już wyroki" – poinformował we wtorek (12 maja) Rafał Trzaskowski we wpisie na X.

"Jednocześnie podjąłem decyzję, że w oparciu o powyższe rozstrzygnięcia sądów, a więc w świetle kształtującej się w ten sposób linii orzeczniczej, w kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC" – dodał prezydent Warszawy.

Transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Coś w końcu zaczyna się dziać

Wcześniej ten temat poruszył na posiedzeniu rządu także Donald Tusk. – Nadszedł czas decyzji w sprawie, która od wielu dni jest w centrum uwagi. Mówię o werdykcie TSUE i NSA w Polsce. Chodzi o sytuację prawną małżeństw jednopłciowych, które, wtedy kiedy chcą zamieszkać w Polsce, a zawarły związek poza granicami naszego kraju, pochodzą z innego kraju – powiedział premier.

I dodał: – Należy pamiętać o tym, że ci ludzie żyją obok nas i wśród nas, i zasługują na takie same uczucia szacunku, godności i na miłość, tak jak każdy inny człowiek. Chciałbym przeprosić tych, którzy przez długie lata czuli się odrzucani i upokarzani. Państwo nie zdawało tu egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku TSUE i NSA także w parlamencie znajdziemy szybkie i konieczne rozwiązania o charakterze ustawowym.

Szef rządu wezwał też "ministra Gawkowskiego i ministra Kierwińskiego do pilnego i jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia". – A parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy – powiedział Tusk. – To nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji. Tutaj, podobnie jak rząd i większość parlamentarna, będę jednoznaczny – zaznaczył premier.

Jak dodał, "w Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych" i "z różnych powodów ciągle nie mamy regulacji prawnych na poziomie ustawowym, które wyjaśniałyby ich status". – Mamy dzisiaj kwestię praworządności i przestrzegania prawa. Zobowiązaliśmy się, by przestrzegać wyroków sądów europejskich oraz polskich. W jeszcze większym stopniu jest to kwestia godności i praw człowieka – wskazał szef rządu.

Przełomowy wyrok NSA ws. małżeństw jednopłciowych

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w marcu 2026 zapadł przełomowy wyrok dotyczący małżeństw jednopłciowych. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że urząd stanu cywilnego ma wpisać do polskiego rejestru akt małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego za granicą, w Berlinie.

Sprawa dotyczy małżeństwa dwóch Polaków (jeden z nich posiadał także niemieckie obywatelstwo). Mężczyźni pobrali się w 2018 roku w Berlinie. Po powrocie do Polski złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa oraz wpisanie go do rejestru stanu cywilnego. Spotkali się z odmową, w której jako uzasadnienie wskazywano, że w polskim prawie nie dopuszcza się małżeństw tej samej płci.