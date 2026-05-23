Donald Trump opuści ślub swojego syna Fot. Shutterstock

Donald Trump nie pojawi się na ślubie własnego syna. Prezydent USA poinformował, że opuści ceremonię Donalda Trumpa Jr. i Bettiny Anderson, tłumacząc swoją decyzję... "miłością do Stanów Zjednoczonych". Jego dziwne wyjaśnienie szybko wywołało poruszenie w mediach.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Trump potwierdził swoją nieobecność we wpisie opublikowanym na platformie Truth Social. – Chociaż bardzo chciałem być z moim synem, Donem Juniorem, oraz najnowszą członkinią rodziny Trumpów, jego przyszłą żoną Bettiną, okoliczności związane z rządem i moja miłość do Stanów Zjednoczonych nie pozwalają mi tego zrobić. Czuję, że ważne jest, bym pozostał w Waszyngtonie, w Białym Domu, w tym ważnym czasie. Gratulacje dla Dona i Bettiny! – napisał prezydent USA.

Donald Trump nie pojawi się na ślubie syna. Donald Trump Jr. i Bettina Anderson pobierają się na Bahamach

Jeszcze w czwartek Trump mówił dziennikarzom, że postara się dotrzeć na ceremonię. Jednocześnie zaznaczał jednak, że termin "nie jest dla niego najlepszy" z powodu "czegoś takiego jak Iran i innych spraw". – Jeśli pojawię się na ślubie, zostanę "zabity". Jeśli się nie pojawię, zabiją mnie fake newsy. Oczywiście mówię metaforycznie – stwierdził Donald Trump.

REKLAMA

Jak podaje CNN, ślub syna Donalda Trumpa odbędzie się na niewielkiej wyspie na Bahamach i ma mieć bardzo kameralny charakter – lista gości liczy mniej niż 50 osób. Źródła stacji twierdzą, że nieobecność Trumpa była spodziewana od dawna, częściowo dlatego, że para chciała maksymalnie prywatnego ślubu.

48-letni Donald Trump Jr. żeni się z 39-letnią Bettiną Anderson, modelką i filantropką z Palm Beach na Florydzie. Trump Jr. był wcześniej przez ponad dekadę mężem modelki Vanessy Trump, z którą ma pięcioro dzieci. Po rozwodzie związał się z Kimberly Guilfoyle – byłą gwiazdą Fox News i byłą żoną gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma. Para była zaręczona od 2020 roku, ale rozstała się w 2024 roku.

REKLAMA

Donald Trump Jr. razem z bratem Erikiem kieruje dziś Trump Organization. Według amerykańskich mediów jego majątek mocno wzrósł dzięki inwestycjom rodziny Trumpów w kryptowaluty i działalności firmy American Bitcoin (zresztą jego ojciec też nie próżnuje w Białym Domu). Spekuluje się również, że – jeśli wznowiony zostałby program "The Aprrentice", który przed laty prowadził Trump – prowadzącym zostałby właśnie Donald Junior.

Dlaczego Trumpa nie będzie na ślubie syna? Iran to niejedyny powód

Powodem nieobecności prezydenta na ślubie ma być przede wszystkim sytuacja na Bliskim Wschodzie. Trump sugerował w ostatnich dniach możliwość kolejnych działań wobec Iranu, któremu w kwietniu groził całkowitym bombardowaniem. We wtorek ujawnił, że planował nowe uderzenia militarne, ale zrezygnował z nich po apelach sojuszników z regionu, by dać szansę negocjacjom. Później mówił dziennikarzom, że kolejny atak może nastąpić "w piątek albo sobotę", ewentualnie "na początku przyszłego tygodnia".

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio poinformował w piątek, że w rozmowach dotyczących zakończenia konfliktu z Iranem pojawił się "niewielki postęp", choć zaznaczył, że nie chce "przesadzać z optymizmem". Rubio wspomniał również o alternatywnym planie dotyczącym otwarcia cieśniny Ormuz, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z Iranem.

Administracja Trumpa zwiększa też presję wobec komunistycznych władz Kuby, pisze Politico. Według części urzędników w Waszyngtonie w administracji coraz częściej rozważane są także potencjalne działania militarne wobec Hawany. Trump publicznie bagatelizował takie scenariusze, ale jednocześnie sugerował, że Biały Dom analizuje różne opcje działania wobec Kuby.