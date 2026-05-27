Nowe informacje o podejrzanych ws. fałszywych alarmów. Szef grupy już w rękach policji. Fot. shutterstock

Prokuratura przekazała nowe fakty w sprawie śledztwa o fałszywych alarmach. Okazuje się, że stoi za tym większa grupa. "Jej uczestnicy zazwyczaj kontaktowali się przez internet i nie znali się osobiście. Szybko zbudowali swoją hierarchię" – informują śledczy. Szef "zorganizowanej grupy przestępczej" jest już w rękach policji.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, w toku śledztwa ustalono, że "z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyła się grupa, której działalność ukierunkowała się na działalność przestępczą".

Działali większą grupą. Nowe ustalenia ws. podejrzanych o fałszywe alarmy

Wiadomo też, że uczestnicy tego procederu nie znali się osobiście. Przez internet szybko zbudowali swoją hierarchię, która motywowała do tego, aby się w niej piąć. Członkowie tej grupy byli zaangażowani w "pozostające w zainteresowaniu opinii publicznej zdarzenia z maja 2026 r." o fałszywych alarmach w domach m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza i w siedzibie TV Republika.

REKLAMA

Zatrzymano dwie osoby. Jeden z nich to szef wspomianej grupy

Prokuratura informuje na razie o dwóch zatrzymanych. Przypomnijmy, że w środę szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział w TVN24, że zatrzymano też trzecią osobę.

"W oparciu o te ustalenia w dniu 20 maja 2026 r. zatrzymano mężczyznę, któremu zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jego rola w świetle dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego, polegała na wykonywaniu czynności bezpośrednio wywołujących bądź zmierzających do wywołania reakcji służb w sytuacjach kiedy żadne zagrożenie nie istniało. W ten sposób wywołano kilka fałszywych alarmów, na które składały się kaskadowe zgłoszenia jednorazowo do kilkudziesięciu podmiotów publicznych" – czytamy w komunikacie prokuratury.

REKLAMA

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Zasądzono wobec niego też trzymiesięczny areszt. Kolejny zatrzymany to szef wspomnianej grupy. Wpadł w ręce policjantów 24 maja.

"Mężczyzna podejrzany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się wywoływaniem fałszywych alarmów, a także udział w wywołaniu kilkunastu fałszywych alarmów. Część z tych czynów polegała na kaskadowym zgłoszeniu kilkudziesięciu nieprawdziwych zdarzeń" – podaje prokuratura. Podejrzany częściowo "przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów" i też złożył wyjaśnienia.

REKLAMA

Kierwiński mówił o trzech zatrzymanych

Przypomnimy, że w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił o trzech zatrzymanych osobach. – Będą kolejne zatrzymania i kolejne przeszukania. Sprawa jest rozwojowa. To są młode osoby, 20-latkowie, osoby, które miały już wcześniej problemy z prawem w tego typu kwestiach – przekazał minister.