Kolejny "świetny" projekt minister kultury. Zabiera biednym i daje grajkom. Co jeszcze? Zobacz "Kropka Kreska" fot. naTemat

Odwołanie prezydenta uzależnionego od TikToka, wojna o "uprzywilejowanych artystów", Ukraińcy wydalani z Polski i Polacy znużeni miałkością politycznych "elit". W nowej "Kropce Kresce" Kuba Kralka i Paweł Orlikowski mieszają satyrę z politycznym komentarzem i bez większej poprawności punktują wszystko, co dziś najbardziej wkurza ludzi.

Jest szydera, są mocne słowa i momenty, w których satyryczny podcast nagle zamienia się w wyjątkowo trafny komentarz o Polsce po prostu zmęczonej "elitami".

Kraków nie obalił Tuska. Kraków się wkurzył

Referendum w Krakowie ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego miało być wielkim symbolem politycznego przełomu. PiS już strzelał korkami od szampana, bo odwołano prezydenta. Tyle że – jak przekonują prowadzący "Kropkę Kreskę" – te korki można spokojnie wcisnąć z powrotem do butelek.

Najmocniejsza teza odcinka brzmi prosto: odwołanie Miszalskiego nie jest ani wielkim sukcesem Jarosława Kaczyńskiego, ani końcem Donalda Tuska. To, że Aleksander Miszalski w Krakowie w tarapatach znalazł się już dawno, było widać od miesięcy – ale to przede wszystkim lokalna reakcja mieszkańców, którzy uznali, że mają dość. – To nie jest papierek lakmusowy kondycji politycznej w tym kraju, tylko lokalny wk*rw – przekonuje Kuba Kralka.

Prowadzący wyśmiewają próbę dopisania do krakowskiego referendum ogólnopolskiej epopei. Według nich mieszkańcy nie głosowali "za PiS" czy "przeciw Tuskowi", tylko przeciw konkretnemu człowiekowi, którego styl rządzenia ich po prostu zmęczył.

Zresztą trudno bronić polityka, który bardziej kojarzy się z aktywnością w social mediach niż z realną pracą. Jest też żart o tempie Krakusów – skoro w dwa lata, czyli tak szybko odwołali prezydenta, to musiało być naprawdę źle.

Jednocześnie prowadzący zwracają uwagę, że cała sprawa może być zdrową lekcją dla partyjnych nominatów. Urząd nie jest własnością partii. A mieszkańcy – nawet ci, którzy generalnie popierają daną formację – mogą powiedzieć: tego konkretnego człowieka już nie chcemy. W tle pozostaje pytanie, czy Tusk dostał worek politycznego złota tylko po to, by go przegadać i przespać własne momentum.

Minister Cienkowska i artyści z budżetu

Drugim ostrym wątkiem jest krytyka pomysłów minister kultury Marty Cienkowskiej. Najpierw opłata reprograficzna, potem pomysł wsparcia emerytalnego dla artystów. Prowadzący uderzają w ton: państwo lekką ręką chce tworzyć uprzywilejowaną grupę, podczas gdy nauczyciele, służba zdrowia czy strażacy wciąż czekają na realne wsparcie.

Najmocniej brzmi diagnoza, że w czasach smartfonów, AI i powszechnej twórczości trudno już wyznaczyć kastę "prawdziwych artystów", którym państwo ma dopłacać z pieniędzy wszystkich.

Migracja: między potrzebą a narastającą irytacją

W końcówce odcinka robi się mniej satyrycznie, a bardziej społecznie. Punktem wyjścia są historie Ukraińców, którzy stali się symbolami internetowego oburzenia.

Prowadzący przyznają: Polska potrzebuje migracji, bo bez cudzoziemców rynek pracy i system składkowy miałyby poważny problem. Pokazuje to choćby rekordowe zatrudnienie Ukraińców – bez nich polskie firmy nie istnieją – dane mówią jasno, że cudzoziemcy są dziś filarem polskiej gospodarki.

Ale równocześnie prowadzący nie uciekają od napięć, które narastają w dużych miastach – widać po tym, że miesiąc miodowy już dawno minął, a Ukraińcy w Polsce słyszą "won do siebie" coraz częściej.

To właśnie najlepsze w tym odcinku: żart miesza się z niewygodną obserwacją. Można się śmiać z Krakowa, polityków i ministerialnych pomysłów, ale pod spodem zostają pytania o państwo, które musi być jednocześnie otwarte, sprawne i stanowcze.