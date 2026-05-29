Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Fot. Ministerul Afacerilor Interne, Romania

Rosyjski dron wleciał nad Rumunię i uderzył w dach jednego z bloków mieszkalnych, znajdujących się w mieście Gałacz. Momentalnie wybuchł pożar. Są ranni. Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało o szczegółach w oświadczeniu.

W nocy z 28 na 29 maja Rosja przeprowadzała ataki dronowe na Ukrainę w pobliżu granicy z Rumunią. "Dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii, był śledzony przez radary aż do południowej części gminy Gałacz, po czym rozbił się na dachu budynku mieszkalnego, powodując pożar" – podał resort obrony.

Jego ministerka Oany Toiu dodała, że gdy tylko obiekt pojawił się na radarach poderano myśliwce i śmigłowiec. Nie udało się jednak uniknąć rozbicia dronu na budynku mieszkalnym. Momentalnie w tym miejscu pojawił się ogień. Wiadomo, że ranne zostały dwie osoby.

