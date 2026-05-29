Resort Barbary Nowackiej opublikował oficjalny kalendarz szkolny 2027/28. Kiedy będą ferie zimowe? Fot. MEN / www.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało oficjalny kalendarz roku szkolnego 2027/2028. Uczniowie i rodzice mogą już sprawdzić, kiedy dokładnie wypadają terminy ferii zimowych. To niezwykle przydatna informacje do planowania rodzinnych wyjazdów z dużym wyprzedzeniem, na której skorzysta też branża noclegowa.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Uczniowie odliczają dni do wakacji (został niecały miesiąc!), ale urzędnicy wybiegają daleko w przyszłość. Opublikowany kalendarz MEN obejmuje nie tylko nadchodzące miesiące, ale zdradza już daty turnusów ferii zimowych na 2027, a nawet na 2028 rok.

Terminy ferii zimowych w 2027 i 2028 roku

Resort edukacji podał dokładny podział na województwa dla dwóch kolejnych zimowych sezonów. Uczniowie i ich opiekunowie mogą już planować wyjazdy, ponieważ harmonogram ferii zimowych 2027 i 2027 został ostatecznie zatwierdzony. Od tego roku wprowadzono zmianę w postaci trzech turnusów.

REKLAMA

Ferie zimowe 2027 z podziałem na województwa

18 stycznia – 31 stycznia 2027 r. : podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie. 1 lutego – 14 lutego 2027 r. : mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie. 15 lutego – 28 lutego 2027 r. : lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

Ferie zimowe 2028 z podziałem na województwa

17 stycznia – 30 stycznia 2028 r. : podlaskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, pomorskie. 31 stycznia – 13 lutego 2028 r. : mazowieckie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, podkarpackie. 14 lutego – 27 lutego 2028 r. : opolskie, lubelskie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie.

REKLAMA

Dlaczego MEN wprowadził ferie zimowe w trzech turach

Rodzice byli wściekli na MEN za nowe terminy ferii zimowych, bo bardzo obawiali się, że skrócenie ferii z czterech do trzech tur wywoła chaos i wzrost cen karnetów na stokach, a także samych noclegów. Dlaczego rząd zmienił dotychczasowe cztery turnusy, na trzy?

"Zmiana ma zlikwidować problem tzw. ferii na zakładkę, gdy jedne województwa kończyły przerwę, a inne ją zaczynały, co powodowało m.in. weekendowe spiętrzenie turystów i ogromne korki na drogach" – wyjaśniła Ewelina Gorczyca z Departamentu Komunikacji w MEN.

REKLAMA

System z wyraźnie oddzielonymi turnusami, wdrożony w 2026 roku, miał rozładować zatory. Ministerstwo zakładało zapobieganie nakładaniu się wyjazdów w weekendy. Model ten może i upłynnił wymianę turystów, ale górale narzekali na pustki z hotelach. I powodem wcale nie były ceny, bo te nie wzrosły jakoś drastycznie.

Najważniejsze daty w roku szkolnym 2026/2027

MEN ma już kalendarz roku szkolnego 2026/27 z kompletem terminów. Harmonogram rozpoczyna się tradycyjnie pierwszego września we wtorek. Dłuższy oddech od nauki zagwarantuje zimowa przerwa świąteczna, zaplanowana od 23 do 31 grudnia 2026 roku. Następnie wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc) przypadnie na dni od 25 do 30 marca 2027 roku.