Nowy kalendarz roku szkolnego to doskonała wiadomość dla uczniów i rodziców. Kiedy dokładnie wypadają najdłuższe przerwy od nauki? Fot. wavebreakmedia / Shutterstock

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało oficjalny kalendarz na przyszły rok szkolny. Uczniowie znów będą mieć wolnego, a rodzice będą się zastanawiać, co z tym fantem zrobić. Jakie są najważniejsze terminy, w tym ferie i wakacje w roku 2026/2027?

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Uczniowie z niecierpliwością odliczają już dni do zakończenia obecnego roku szkolnego. Ten wyczekiwany moment nastąpi za nieco ponad miesiąc, w piątek 26 czerwca, a zaraz potem wystartują letnie wakacje, które potrwają aż do 31 sierpnia (poniedziałek). Chwilę później potężna szkolna machina ruszy od nowa.

Harmonogram roku szkolnego 2026/2027. Najważniejsze daty

MEN wreszcie opublikował na stronie oficjalny kalendarz, który powstaje "na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego oraz ustawy i rozporządzeń regulujących zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych".

REKLAMA

Rozpoczęcie zajęć – 1 września 2026 r. (wtorek) Zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia (środa) do 31 grudnia 2026 r. (czwartek) Zakończenie zajęć w najwyższych klasach liceów ogólnokształcących dla dorosłych (w których zajęcia rozpoczynają się w lutym) – 8 stycznia 2027 r. (piątek) Ferie zimowe – od 18 stycznia (poniedziałek) do 28 lutego 2027 r. (niedziela) zależnie od regionu, o czym za chwilę. Zakończenie zajęć m.in. w branżowych szkołach rozpoczynających zajęcia w lutym oraz szkołach policealnych rozpoczynających naukę we wrześniu – 29 stycznia 2027 r. (piątek) Rozpoczęcie zajęć w niektórych szkołach branżowych, policealnych i dla dorosłych – 1 lutego 2027 r. (poniedziałek) Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc) – od 25 marca (czwartek) do 30 marca 2027 r. (wtorek) Zakończenie zajęć w ostatnich klasach liceów, techników i branżowych szkół II stopnia – 30 kwietnia 2027 r. (piątek) Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny oraz egzamin zawodowy – maj 2027 r. (termin jeszcze zostanie podany) Zakończenie zajęć – 25 czerwca 2027 r. (piątek) Ferie letnie (wakacje) – od 26 czerwca (sobota) do 31 sierpnia 2027 r. (wtorek)

REKLAMA

MEN podaje też, że terminy egzaminów ósmoklasisty, matur i testów zawodowych ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia 2026 r.

Nowe terminy ferii zimowych 2027 w Polsce

W nadchodzącym sezonie edukacyjnym czeka nas ciąg dalszy wielkiej zmiany w harmonogramie ferii zimowych. Resort stawia na trzy, a nie jak dotychczas, cztery turnusy.

18 stycznia–31 stycznia 2027 : podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie. 1 lutego–14 lutego 2027: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie. 15 lutego–28 lutego 2027: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

REKLAMA

Oznacza to większe zagęszczenie uczniów w kurortach w zazębiających się terminach i mniejsze obłożenie hoteli w pozostałych tygodniach. Górale byli z tego faktu wyraźnie niepocieszeni.

Dni wolne od szkoły i długie weekendy 2026/2027

Dzieci będą miały w sumie 187 dni wolnego (177 ustawowych + 10 dyrektorskich) od nauki w ciągu całego roku kalendarzowego. Składa się na to przede wszystkim świąteczny maraton pod koniec grudnia. Zimowa przerwa wystartuje w środę 23 grudnia, a ponieważ Święto Trzech Króli również wypada w środę, wiele szkół prawdopodobnie wydłuży wolne aż do 6 stycznia przy pomocy dni dyrektorskich.

Tylko majówka wypada niekorzystnie, bo 1 maja będzie w sobotę, więc 3 maja przypadnie na poniedziałek. Zatem uczniowie będą mieć tylko jeden dzień laby. Jednak inne święta, jak chociażby 14 października czy 11 listopada, wypadające w środku tygodnia, to kolejne świetne okazje do przerw od nauki.

Oprócz ustalonych przerw, każda szkoła dysponuje pulą tzw. dni dyrektorskich (w szkołach podstawowych jest to pula do 8 dni, a ponadpodstawowych 10 dni). Dyrektorzy najczęściej wykorzystują je, aby połączyć pojedyncze dni wolne w dłuższe weekendy.

Do tego uczniowie młodszych klas nie przychodzą do szkoły zwykle wtedy, gdy starszaki piszą egzaminy. Rodzice będą musieli się jakoś dostosować do tej sytuacji i tak manewrować urlopami, by zapewnić dzieciom opiekę w dniach wolnych od lekcji.