Toyota Corolla Cross
Zapłacą ci za to, jak jeździsz. Pierwsze takie ubezpieczenie samochodu w Polsce Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat.pl

Do tej pory żaden ubezpieczyciel nie premiował finansowo tej dobrej techniki jazdy. Aż do dzisiaj, bo 1 czerwca 2026 roku wystartował projekt, który zmienia zasady gry.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Toyota Insurance Services oraz PZU S.A. zrzuciły właśnie na rynek pilotażowy program Full Hybrid Insurance (FHI). Działa on na banalnie prostej, ale innowacyjnej na naszym rynku zasadzie: im efektywniej korzystasz ze wsparcia silnika elektrycznego w swojej hybrydzie, tym mniej zapłacisz przy wznowieniu polisy.

To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, skrojone bezpośrednio pod klientów indywidualnych oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Z perspektywy za kierownicą to świetny układ. Jeździsz płynnie i oszczędnie, co oznacza rzadsze wizyty na stacji benzynowej, a na dokładkę zyskujesz realne zniżki na ubezpieczenie samochodu.

Big Brother pod maską? Nic z tych rzeczy

Zanim zapali wam się czerwona lampka z napisem "inwigilacja", od razu uspokajam. Program absolutnie nie wykorzystuje danych GPS. Ubezpieczyciel nie monitoruje waszej lokalizacji, tego jakimi trasami jeździcie do pracy, z jaką prędkością wchodzicie w zakręty ani jaki macie styl jazdy na autostradzie.

Cały mechanizm opiera się na fabrycznie zamontowanym w aucie module łączności DCM (Data Communication Module). Tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika analizowany jest jeden, kluczowy parametr: jazda w trybie elektrycznym (EV).

To właśnie ten wskaźnik bezemisyjnego poruszania się stanowi bazę do wyliczenia rabatu na pakietowe ubezpieczenie Toyoty. A zasady są przejrzyste. System w tle analizuje dane od początku trwania ubezpieczenia do końca 11. miesiąca polisy. W zależności od tego, jaki procent całego waszego przebiegu pokonaliście z wykorzystaniem trybu EV, możecie liczyć na konkretne bonusy.

Przewidziano trzy progi zniżkowe: 5, 10 i wreszcie maksymalne 15 proc. Aby zgarnąć najwyższą stawkę, wystarczy, że ponad 51 proc. pokonywanego dystansu przejedziecie w trybie elektrycznym.

Z mojego doświadczenia wynika, że to wcale nie jest trudne zadanie, zwłaszcza, jak poruszacie się sporo po mieście. No i nowoczesne hybrydy Toyoty w gęstym, miejskim ruchu odzyskują masę energii z hamowania i bardzo chętnie przerzucają ciężar napędzania auta na układ elektryczny. Wystarczy im w tym po prostu nie przeszkadzać. Tak, Toyoty, no bo jak Toyota Insurance Services, to nie dostaniecie przecież tego pakietu na nowego Passata.

Które modele biorą udział w programie?

Na ten moment pilotaż dotyczy kierowców, którzy zdecydują się na konkretne, fabrycznie nowe auta. W programie biorą udział: miejski crossover Toyota C-HR, niezwykle popularna u nas Toyota Corolla Cross oraz rodzinny SUV, czyli Toyota RAV4.

Czytaj także:
logo
MotoryzacjaJeździłem nową Toyotą RAV4. Tysiące Polaków kupiło ją w ciemno, a ja już wiem, czy było warto

Wszystko załatwia się u autoryzowanego dealera, wystarczy podpisać formularz zgody i zawrzeć standardową polisę PZU (OC, AC i NNW) z odpowiednią klauzulą. Wypracowana dzięki jeździe na prądzie zniżka łączy się z innymi rabatami, które przysługują wam przy bezszkodowej jeździe.

A jak sprawdzić, czy wykręciło się rabat? Swoje wyniki na bieżąco monitorujecie na smartfonie, wystarczy odpalić aplikację MyToyota. Proste!