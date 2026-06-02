Ten powrót do WRC to materiał na film. Toyota nokautuje rywali na własnym podwórku Materiały prasowe Toyota

Powrót Toyoty do WRC nie był prostym "reaktywujemy projekt". Po latach nieobecności marka musiała nadrobić dekady rozwoju konkurencji. Zrobiła to przez technologię, ludzi i determinację, a efektem jest obecność na absolutnym szczycie rajdów.

Dawno żaden powrót do motorsportu nie zaimponował mi tak bardzo. Kiedy Toyota ogłosiła, że po tak długiej przerwie znów wchodzi do rajdów WRC, wielu w padoku po prostu pukało się w czoło.

Serio. Wyobraźcie sobie, że znikacie z najbardziej wymagającej dyscypliny na blisko dwie dekady, a potem nagle wpadacie z powrotem, rzucając wyzwanie gigantom, którzy w międzyczasie odjechali wam na lata świetlne pod względem technologii.

Ale oni to zrobili. I powiem wam jedno: powrót Toyoty do WRC to wręcz gotowy materiał na oscarowy film.

"Z powrotem do szkoły", czyli bolesne nadrabianie zaległości

Świat, do którego wracała Toyota, nie przypominał już tego z czasów ich legendarnych Celic czy wczesnych Corolli. Samochody zmieniły się nie do poznania, a konkurencja zdążyła wypracować kosmiczne wręcz know-how w dziedzinie aerodynamiki i zawieszeń.

Marka musiała de facto wrócić do szkoły, odrobić tony lekcji i udowodnić swoją pozycję zupełnie od nowa. To nie było zwykłe wyciągnięcie starych pucharów z gabloty i naklejenie nowych logotypów.

Musieli mądrze połączyć swoje gigantyczne zaplecze technologiczne jako globalny producent z twardym, czysto wyścigowym doświadczeniem. I tu wchodzi on, cały na biało (no dobra, w rajdowym polarze). Kluczowe dla całego projektu okazało się zaangażowanie właściwych ludzi, a konkretnie współpraca, za którą stał legendarny zespół Tommiego Mäkinena.

To właśnie ta wybuchowa mieszanka fińskiego, surowego doświadczenia na oesach i japońskiej precyzji sprawiła, że maszyny z szyldem Toyota Gazoo Racing bardzo szybko zaczęły kręcić imponujące czasy.

Możecie myśleć, że dzisiejsze rajdy to tylko upalanie opon, cięcie zakrętów i skakanie po hopach, ale nic bardziej mylnego. Dla japońskiego giganta technologie rajdowe stały się najszybszym i najbardziej bezlitosnym na świecie laboratorium.

To, co inżynierowie testowali i łamali w ekstremalnych warunkach na skandynawskim lodzie czy greckim szutrze, ostatecznie przekłada się na to, czym potem my jeździmy po ulicach, no bo spójrzcie tylko na genialnego GR Yarisa.

Motorsport zbudował tu nie tylko nowe kompetencje inżynierów, ale potężnie dopompował wizerunek marki. Kiedyś samochody z tym logo uchodziły za do bólu niezawodne, ale poprawne. Dzisiaj? Są cholernie emocjonujące.

Rajd Japonii 2026

Jeśli komuś dalej mało twardych dowodów na to, że Japończycy rozgościli się na absolutnym szczycie, niech spojrzy na najświeższe wyniki z azjatyckich tras. Zakończony niedawno Rajd Japonii 2026 to już nie był zwykły triumf. To była wręcz brutalna demonstracja siły.

Toyota wjechała u siebie w domu na pełnej prędkości i zgarnęła... cztery pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej! Cztery topowe pozycje! To jest absolutny nokaut w dzisiejszym motorsporcie.

Wisienką na tym rajdowym torcie jest forma, jaką zaprezentował Elfyn Evans WRC. Gość nie tylko wygrywa domową dla zespołu imprezę w Japonii, ale jeszcze bardziej umacnia się na czele całego cyklu mistrzostw. Wycisnął ze swojego samochodu 110 procent i dobitnie pokazał, że maszyny przygotowane przez zespół to obecnie po prostu inna galaktyka.

Toyota w rajdach WRC to dzisiaj dominator. Zaczynali niedawno z trudnej pozycji goniącego, odrobili wręcz gigantyczną stratę technologiczną, a teraz to reszta stawki ogląda ich zakurzony, tylny zderzak, zastanawiając się, co u licha poszło nie tak.