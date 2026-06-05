Władimir Putin o spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Padłoby tych 5 słów. Fot. shutterstock

Wołodymyr Zełenski napisał ostatnio list do Władimira Putina, w którym zaapelował m.in. o bezpośrednie spotkanie. Przywódca Rosji właśnie na to zareagował i zdradził, jak wyobraża sobie taką konfrontację. Gdyby doszło do porozumienia w sprawie zakończenia wojny, powiedziałby prezydentowi Ukrainy 6 wymownych słów.

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O tym, że Zełenski chce negocjacji z Putinem wspominaliśmy ostatnio w naTemat. W czwartkowy wieczór prezydent Ukrainy opublikował nawet list otwarty do przywódcy Rosji. "Ukraina proponuje zakończenie tej wojny poprzez bezpośrednie rozmowy między nami a wami. Proponuję spotkanie" – czytaliśmy w dokumencie.

Jednocześnie Zełenski podkreślił, że nie chce, by odbywało się ono w Moskwie (choć Rosjanie wielokrotnie na to naciskali). Zaproponował natomiast inne kierunki m.in. Szwajcarię, Turcję lub kraje świata arabskiego. "To przywódcy rozstrzygają kluczowe kwestie. Tak było zawsze i tak będzie zawsze. Proponuję wyznaczyć konkretną datę takiego spotkania" – dodał.

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Wspomniał również, że do rozmów mogliby dołączyć inni uczestnicy "dwustronnego dialogu, który ma zostać nawiązany między nami". Wspomniał o krajach europejskich (,które ostatnio pożyczyły Ukrainie 60 miliardów euro na broń) oraz zaznaczył uczestnictwo USA.

Rosja reaguje na list Zełenskiego. Putin przytoczył 6 słów

– Prezydent Putin powiedział, że jeśli Zełenski będzie chciał rozmawiać, może przyjechać do Moskwy – zareagował na list Zełenskiego rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Podkreślił jednocześnie, że Putin nie czytał jeszcze listu prezydenta Ukrainy.

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Wojna w Ukrainie i rozmowy pokojowe były też tematami rozmowy prezydenta Rosji z dziennikarzami w Sankt Petersburgu. Putin ujawnił, co powiedziałby Wołodymyrowi Zełenskiemu, gdyby się spotkali i doszło do zakończenia konfliktu.

– Jeśli chodzi o to, co moglibyśmy sobie powiedzieć, gdybyśmy doszli do zakończenia konfliktu, to przynajmniej można by i trzeba by powiedzieć: dzięki Bogu, że wszystko się skończyło – wyznał Putin.

Ponadto przekonywał, że "Moskwa dysponuje wszelkimi zasobami, aby osiągnąć swoje cele militarne, a jej wojska posuwają się naprzód na Ukrainie". – Mimo to jest gotowa zawrzeć pokojowe porozumienie z Ukrainą – stwierdził.

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Na pytanie, czy zgodziłby się na zawieszenie broni przed rozpoczęciem rozmów odpowiedział, że "do negocjacji nie jest konieczne przerwanie walk w Ukrainie", choć konsekwentnie naciska na to Kijów.

Donald Trump o rozmowach Rosji i Ukrainy

Dodajmy, że temat potencjalnego spotkania Putina i Zełenskiego skomentował również w rozmowie z dziennikarzami prezydent USA Donald Trump. – Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni zakończyć ten konflikt – powiedział.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zwrócił uwagę na to, że zarówno Rosja, jak i Ukraina będą musiały pójść na ustępstwa. – Obie strony będą musiały pójść na kompromis. Zasugerowałem te kompromisy i mieliśmy w tym duży udział. To dwa bardzo niezwykłe kraje, piękne kraje. Muszą przestać – zaapelował Trump.