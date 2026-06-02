Wołodymyr Zełenski dostrzega "okno" do rozmów pokojowych z Rosją. Do moskiewskich uszu dotarły te pogłoski, a rzecznik Kremla zdecydował się na nie odpowiedzieć. Możliwości są, warunek jednak nie każdemu przypadnie do gustu.
Sytuacja związana z rosyjską inwazją na Ukrainę jest niezwykle poważna. Po ostatnim ataku Kijów stanął w ogniu. Wygląda jednak na to, że przynajmniej ze strony UE i Wołodymyra Zełenskiego z coraz większą nadzieją spogląda się na możliwość przeprowadzenia rozmów pokojowych.
Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla CBS News z 31 maja zapowiedział, że "okno na skuteczne rozmowy pokojowe" pomiędzy Kijowem a Moskwą obowiązuje do grudnia 2026 roku.
Według Zełenskiego Ukraina w tej chwili znajduje się w optymalnej pozycji do poczynienia ustaleń z Kremlem i będzie w tej pozycji aż do zimy, gdy Moskwa ponownie zacznie niszczyć krytyczną infrastrukturę energetyczną.
Kwestię potencjalnych rozmów pokojowych potwierdził też dziennik "Le Monde". Jednym z powodów chęci pokojowego rozwiązania konfliktu w tym momencie ma być "utrata zainteresowania wojną w Ukrainie" ze strony USA. Inicjatorem rozmów miałaby być przede wszystkim Francja.
Dmitrij Pieskow ma pomysł na pokój. W swoim stylu
Doniesienia dotarły do Rosji. Odniósł się do nich jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina.
– Jeśli chodzi o Zełenskiego i zakończenie wojny do końca roku, wojna mogłaby się zakończyć do końca dnia, o czym wielokrotnie mówiliśmy – zadeklarował Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla podał swój warunek, który jednak nie jest specjalnie realistyczny. – Aby to osiągnąć, Zełenski musi wydać rozkaz wycofania swoich sił zbrojnych z terytorium Rosji – stwierdził znany z ciętego języka polityk, jeszcze nie tak dawno nazywający Polaków "rusofobami".
Dmitrij Pieskow kontynuuje w ten sposób rosyjską propagandę, która odwraca rolę Rosji z kata w ofiarę. W oczach Kremla czteroletnia pełnoskalowa inwazja na ziemie Ukrainy w rzeczywistości ma być "specjalną operacją wojskową" związaną z wyzwalaniem separatystycznych obwodów, która jest sygnowana pseudoreferendami takimi jak to w marionetkowej (i samozwańczej) Ługańskiej Republice Ludowej.
Ostatnia wypowiedź polityka jest bardzo podobna do tej z czerwca 2022 roku. Tam również padło stwierdzenie, że Ukraina może zatrzymać wojnę przed końcem dnia. Pamiętajmy jednak, że sytuacja się drastycznie zmieniła, a konflikt Ukraina–Rosja jest w zupełnie innym miejscu dziś, niż wtedy.
Rosja rzuca butnymi odpowiedziami, ale to chyba tylko przykrywka dla poważnych problemów
Warto mieć też na uwadze, że komunikaty rzucane na prawo i lewo przez Pieskowa niekoniecznie są adresowane do europejskiej audiencji. Częściej jest to po prostu element lokalnej propagandy, która ma napędzać rosyjskie agencje prasowe. Choć jego odpowiedź jest dumna i wpisuje się w obecną narrację Moskwy, być może wcale nie jest ona wyrazem realnych pomysłów Kremla na to, jak wojnę zakończyć. A wbrew pozorom, nie jest też tak, że im na tym wcale nie zależy.
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