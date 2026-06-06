Wiatr dał się we znaki finalistkom Roland Garros Fot. Zrzut ekranu z YouTube / Roland Garros

Mirra Andriejewa zdobyła puchar Roland Garros po walce z Mają Chwalińską na paryskim korcie. Obie zawodniczki zmagały się ze zmęczeniem i stresem, ale główną przeszkodą okazał się wiatr.

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Mecz Mai Chwalińskiej z Mirrą Andriejewą na korcie im. Phiippe'a Chatriera rozpoczął się o 15:00. Obie zawodniczki zacięcie walczyły, ale przeszkadzał im wiatr. Silniejsze podmuchy momentami dawały się we znaki zarówno Polce, jak i Rosjance.

Dodajmy, że wiatr to jeden z największych przeciwników tenisistów. Wpływa negatywnie na precyzję uderzeń i poruszanie się, zmusza też zawodników (a w tym przypadku zawodniczki) do ciągłej zmiany taktyki. Nawet umiarkowane powiewy potrafią w ułamku sekundy przesunąć piłkę w powietrzu o kilkadziesiąt centymetrów. Skutkuje to nieczystymi uderzeniami rakiety i całkowitym rozregulowaniem rytmu serwisowego, gdzie kluczowe jest stabilne podrzucenie piłki.

Widać to było również w finale kobiet Roland Garros. "Niestety dziś w roli głównej jest wiatr", "Stres i powiewy wiatru rządzą narazie grą na korcie Philippe Chatriera…", "Co to za wiatrzysko" – pisali użytkownicy na X.

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Mirra Andriejewa pokonała Maję Chwalińską w finale Roland Garros

Wiatr nie przeszkodził jednak 19-letniej Rosjance w zdobyciu jej pierwszego wielkoszlemowego tytułu. W jej grze trudno było się doszukać słabych punktów. Polka przegrała 3:6, 2:6. Andriejewa wygrała aż dziewięć gemów z rzędu.

Maja Chwalińska odniosła jednak ogromny sukces. Przed rozpoczęciem Roland Garros nikt nie dawał 24-letniej Polce szans na finał French Open. W rankingu WTA zajmowała dopiero 114. miejsce.