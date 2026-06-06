Finał meczu obejrzymy zarówno w telewizji, jak i online Fot. materiały prasowe / Warner Bros. Discovery

Maja Chwalińska pisze historię w Paryżu. 24-latka, która przed turniejem Roland Garros zajmowała 114. miejsce w rankingu WTA, szturmem zdobyła French Open i wywalczyła awans do finału turnieju. Zmierzy się w nim z 19-letnią Rosjanką Mirrą Andriejewą. Sprawdzamy, kiedy i gdzie obejrzeć wyczekiwany mecz.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W czwartek, 4 czerwca, po niezwykle zaciętej grze, Maja Chwalińska zwyciężyła w dwóch setach z Dianą Sznajder, jednocześnie awansując do upragnionego finału Roland Garros. Na paryskiej mączce nasza reprezentantka spotka się z Mirrą Andriejewą i powalczy o historyczny tytuł.

Mimo że 19-letnia Rosjanka jest wyżej w rankingu WTA, to nic nie jest przesądzone – nasza zawodniczka udowodniła, że potrafi zaskakiwać. Dodajmy, że stawka meczu jest wysoka: dla obu tenisistek będzie to szansa na pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy. Maja Chwalińska może liczyć również na wsparcie Igi Światek, która w Roland Garros triumfowała aż cztery razy.

REKLAMA

Gdzie obejrzeć finał Roland Garros z Mają Chwalińską?

Spotkanie Mai Chwalińskiej z Mirrą Andriejewą na korcie im. Phiippe’a Chatriera rozpocznie się o 15:00. Obejrzymy je żywo w telewizji na kanałach Eurosport 1 i TVN. Transmisja online będzie z kolei dostępna w serwisach HBO Max oraz Player, jednak wymaga aktywnej subskrypcji oraz wykupienia na obu platformach dodatkowego sportowego pakietu.

Fot. materiały prasowe

Widzowie Eurosportu 1, Playera i HBO Max będą mogli zasiąść przed ekranem już od 14:00, gdy rozpocznie się studio. Spotkanie finałowe skomentują Justyna Kostyra i Lech Sidor.

REKLAMA

Dodajmy, że historyczny występ Polki sprawił, że TVN w ostatniej chwili zmienił sobotnią ramówkę, co ucieszyło fanów tenisa, którzy nie maja dostępu do Eurosportu lub wspomnianych platform streamingowych. Z programu zniknęły zaplanowane wcześniej filmy "Clifford. Wielki czerwony pies" (14.35) i "Poszukiwacze zaginionej Arki" (16.35), ustępując transmisji z Paryża.

Dalsza część artykułu poniżej.

Wielki finał Roland Garros będzie można także zobaczyć na wielkim ekranie. W 15 kinach Helios w całej Polsce fani tenisa (i nie tylko) będą mogli obejrzeć starcie Chwalińskiej z Andriejewą.

REKLAMA

Gratkę dla widzów szykuje również Warszawa, która przygotowała strefę kibica pod kinem Kinoteka w Pałacu Kultury i Nauki. Mecz będzie obejrzeć na wielkim ekranie.

"Roland Garros w wykonaniu Mai Chwalińskiej? Absolutne kino! A skoro tak – no to niech to kino trwa! Razem z Kinoteką, Pałacem Kultury i Eurosportem zapraszamy do wspólnego kibicowania podczas finału French Open. Bezpłatnie. Trzymamy kciuki, Maja!" – poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych. Strefa otwiera się o 14, a wszyscy chętni na wspólne oglądanie mogą się nie pomieścić, dlatego warto przyjść nieco wcześniej.