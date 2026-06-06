Maja Chwalińska – Mirra Andriejewa. Wynik meczu i relacja z finału French Open Fot. Zrzut ekranu z YouTube / Roland-Garros

To historyczny dzień dla polskiego, ale i światowego tenisa. W finale Roland Garros Maja Chwalińska zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Polka jest prawdziwą sensacją na francuskich kortach, ale dla obu tenisistek to pierwszy wielkoszlemowy finał w karierze. Rosjanka jest w znakomitej formie, ale jak poradzi sobie w finale?

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Maja Chwalińska zwyciężyła w dwóch setach w półfinale z Dianą Sznajder i w ten sposób awansowała do upragnionego finału Roland Garros. Wcześniej Polka na paryskich kortach pokonała Qinwen Zheng, Elisę Mertens, Marię Sakkari, Dianę Parry oraz Annę Kalińską.

Mirra Andriejewa to 19-letnia Rosjanka, która jest wyżej notowana w rankingu WTA, jednak w finale to już nie będzie miało znaczenia. Polka udowodniła, że potrafi walczyć na najwyższym poziomie i nic nie jest przesądzone.

Chwalińska – Andriejewa w finale Roland Garros

Początkowo wiadomo było, że finał French Open ma rozpocząć się o godzinie 15:00. Obie zawodniczki wyjdą na kort jednak nieco później, ponieważ wcześniej odbędzie się specjalna ceremonia. Mecz zacznie się około 15:30.

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