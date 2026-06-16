– Nie jestem zadowolony z rozliczeń rządów PiS. To wszystko się ślimaczy – mówi w Rozmowie naTemat prof. Dariusz Rosati. Zapytaliśmy go o wizytę Karola Nawrockiego w USA, problemy rządu Donalda Tuska, sposoby na negocjacje z Rosją oraz stan relacji na linii Polska – Ukraina. Były szef MSZ złożył też życzenia urodzinowe... Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Na początku rozmowy padło pytanie o wizytę Karola Nawrockiego w USA z okazji uroczystych obchodów 80. urodzin amerykańskiego przywódcy. Prof. Dariusz Rosati jest zaniepokojony, w jaki sposób Nawrocki prowadzi rozmowy. Chodzi o omijanie oficjalnych kanałów dyplomatycznych i brak obecności polskich ambasadorów podczas kluczowych rozmów.
Karol Nawrocki? "Konfrontacyjny" rok prezydentury
– To tworzy podwójne ryzyko i jest podwójnie szkodliwe. Po pierwsze dlatego, że nie wiemy, co tam się dzieje, bo przecież prezydentowi nie wypada dokonywać zapisu w trakcie rozmowy. Drugi powód, to że prezydent Nawrocki, uczestnicząc w takich spotkaniach nie może korzystać z rad dyplomatów, którzy znają najlepiej dany kraj – podkreśla były minister spraw zagranicznych.
Prof. Dariusz Rosati
Rosati jednym słowem określił też pierwszy rok prezydentury Nawrockiego. Jego zdaniem ma ona "konfrontacyjny" obraz. – Od pierwszego dnia urzędowania powtarza bez przerwy, że obecny rząd jest najgorszym rządem w Polsce po 1989 roku i nie ukrywa, że jego celem jest utrudnienie życia temu rządowi – zauważa.
Jako przykłady podaje dużą liczbę zawetowanych ustaw. – To są rekordy, których nikt nie pobił – podkreśla gość Rozmowy naTemat i wraca do sporu związanego z programem obronnym SAFE i kwoty 180 miliardów złotych, której opozycja i prezydent nie chcieli przyjąć. – To w ogóle ociera się o zdradę interesów narodowych – mówi profesor.
Rosati o rozliczeniach rządów PiS: To wszystko się ślimaczy
Prof. Rosati odniósł się również do nastrojów wyborców Koalicji Obywatelskiej i oceny samego rządu Donalda Tuska. Choć dostrzega sukcesy, takie jak odblokowanie KPO, program in vitro czy wspomniany program SAFE, to otwarcie krytykuje tempo rozliczania afer poprzedniej władzy.
– Nie jestem zadowolony z tempa tych rozliczeń, dlatego że było bardzo wielkie oczekiwanie społeczne. Liczba czysto złodziejskich afer przekroczyła 100, mamy taką długą listę. I po prostu to się ślimaczy, bardzo powoli realizuje – nie ukrywa polityk.
Jednocześnie mobilizuje wyborców KO i przyznaje, że dla odzyskania pełnej wiarygodności i ponownego zmobilizowania elektoratu, rząd musi zrobić coś więcej. – Samo hasło "odsunąć PiS od władzy" w nadchodzących wyborach już nie zadziała – wskazuje.
Pytany o rolę Przemysława Czarnka, odpowiada krótko, że kompletnie nie wyobraża go sobie w roli premiera. – To jest człowiek radykalny, ideologiczny. Można powiedzieć, że to fanatyczny ideowiec – ocenia.
Euro dla Polski i mity Konfederacji
Dariusz Rosati w zdecydowanych słowach rozprawił się z niektórymi pomysłami gospodarczymi Konfederacji, w tym z propozycjami Sławomira Mentzena, takimi jak dobrowolny ZUS, nazywając je "rynkowym darwinizmem". Podtrzymał również swoje stanowisko w sprawie możliwości wejścia Polski do strefy euro, zauważając, że utrzymywanie własnej waluty kosztuje nas kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie.
– To w Polsce była inflacja dwa razy wyższa niż w strefie euro. Jeżeli ktoś mówi, że ceny rosną w strefie euro, to statystyki pokazują coś odwrotnego. U nas rosły ceny szybciej pod dyktando rządów PiS i prezesa NBP, którzy wtedy kompletnie się pogubili – stwierdza.
"Putin boi się tylko jednego"
W odniesieniu do Rosji gość naTemat mówi, że Władimir Putin nie jest graczem racjonalnym, lecz człowiekiem ogarniętym obsesją odbudowy Związku Radzieckiego. Jego zdaniem jedna rzecz spędza mu sen z powiek.
– Władimir Putin boi się utraty władzy, która prawdopodobnie w rosyjskich realiach skończyłaby się albo śmiercią, albo zamknięciem na długie lata w więzieniu. To jest system despotyczny. Despoci na ogół nie odchodzą z własnej woli – tłumaczy.
Prof. Rosati ocenia też pogarszające się relacje polsko-ukraińskie. Zwrócił uwagę, że choć Kijów musi stanąć w prawdzie w kwestii Wołynia, by myśleć o członkostwie w UE, to polska prawica bezrozumnie napędza nastroje antyukraińskie. Polityk nawiązuje też bezpośrednio do prezydenta Ukrainy.
Prof. Dariusz Rosati
Na koniec, z okazji zbliżających się 76. urodzin Jarosława Kaczyńskiego, prof. Rosati złożył prezesowi PiS osobliwe życzenia: – Życzę zdrowia, jak każdemu człowiekowi. I życzę, aby przeszedł na spokojną emeryturę. Panie prezesie, czas na emeryturę.
Cały odcinek "Rozmowy naTemat", której gościem jest prof. Dariusz Rosati, dostępny jest na naszym kanale YouTube pod tym linkiem.