InPost kończy z jedną ze swoich usług od 1 lipca. Fot. shutterstock

Mnóstwo Polaków korzystało z tej usługi InPost. Zakupy za przynajmniej 40 zł w niektórych znanych sieciach, a dostawa była za darmo. Okazuje się jednak, że po blisko 5 latach działaności firma rezgnuje z tego pomysłu.

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Mowa o aplikacji "InPost Fresh", która wystartowała w lipcu 2021 roku. Można było w niej złożyć zamówienia na produkty spożywcze, realizowane przez hurtownie Makro czy sklepy Carrefour.

InPost Fresh kończy działaność. Jak funkcjonował do tej pory?

Było kilka różnych wariantów dostawy: od ekspresowej, realizowanej nawet w ciągu godziny od złożenia zamówienia, po dostawy tego samego dnia lub w kolejnych terminach.

Co więcej, produkty transportowano specjalistycznymi samochodami wyposażonymi w chłodnie i zamrażarki, co umożliwiało przewóz żywności wymagającej kontrolowanej temperatury, czyli na przykład lodów, mrożonek lub nabiału.

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Na samym początku funkcjonwania tej usługi minimalna wartość zamówienia wynosiła 25 zł w opcji Express, a 100 zł przy dostawie realizowanej następnego dnia. Wtedy jeszcze koszt transportu był naliczany indywidualnie.

Później "Inpost Fresh" rozwijał swoją ofertę. Już w 2022 roku można było kupić blisko 30 tys. różnych produktów. Kolejnym atutem stała się darmowa dostawa dla użytkowników aplikacji przy zakupach przekraczających 40 zł. W tamtym czasie już blisko 550 tys. Polaków korzystało z tej funkcji.

Mijały kolejne lata aż w końcu w czerwcu br. firma rozesłała do swoich klientów wiadomości, w których poinformowała, że kończy z tą usługą. "Cześć, informujemy, że zgodnie z Regulaminem InPost Fresh dla Kupujących (pkt 21.1 lit. b) z dniem 1 lipca 2026 r. kończymy świadczenie usługi InPost Fresh" – czytamy.

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Słynna sieć z paczkomatami jednak nie ujawniła powodów tej decyzji. Dodano jednak, że zamówienia można składać do 1 lipca, a aplikacja będzie jeszcze dostępna do 1 września 2026 roku. Zaznaczono przy tym, że klientom nadal przysługują wszystkie prawa konsumenckie. Reklamacje i zwroty dotyczące wcześniejszych zamówień można zgłaszać na dotychczasowych zasadach.

InPost i nowe zaskakujące działania

Warto na marginesie dodać, że to nie jedyne szeroko komentowane działania spółki w ostatnim czasie. Prezes firmy Rafał Brzoska informował niedawno o szerszym wejściu w e-commerce i wdrażaniu pomocy dla klientów w postaci psiego asystetnta AI. Ponadto kilka tygodni temu spółka ogłosiła, że zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro.

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Niedawno pisaliśmy też w naTemat o tym, jak InPost wprowadził innowację, za sprawą której sprytnie ograł tanie linie lotnicze. Firma dodała bowiem do sprzedaży specjalną walizkę podróżną idealnie dopasowaną do wymiarów skrytek w Paczkomatach, dzięki czemu można ją po prostu nadać do innych krajów, wybierając się na wakacje.