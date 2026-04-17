InPost wyręcza nas z uciążliwego obowiązku wożenia niektórych odpadów do oddalonych punktów PSZOK. Teraz stare ubrania, niechcianą elektronikę czy książki oddasz w najbliższym paczkomacie. I to zupełnie za darmo. Jak to dokładnie działa?

Coraz ostrzejsze zasady segregacji odpadów bywają dla wielu z nas utrapieniem. Problem dotyczy zwłaszcza zużytych tekstyliów oraz elektrośmieci, których nie wyrzucisz do zwykłego kontenery. Mobilne punkty zbiórek są już organizowane w wielu miastach, ale nie wszędzie. Za to paczkomaty znajdziemy niemal na każdym rogu.

Jakie odpady można wysłać do paczkomatu InPost?

Akcja "Puść w Obieg" jest organizowana przez InPost i VIVE Textile Recycling i ułatwia robienie nie tylko wiosennych porządków. Zamiast wyrzucać rzeczy lub sprawiać, że leżą i się marnują (i zajmują miejsce), można dać im drugie życie.

Lista odpadów, które przyjmie paczkomat, jest spora i obejmuje bardzo różne frakcje, których normalnie nie można wyrzucić do kosza na odpady zmieszane pod groźbą mandatu lub podwyższenia opłat za odbiór:

ubrania i buty zabawki i artykuły dziecięce książki komputery i smartfony małe AGD i elektronarzędzia sprzęt audio i wideo sprzęt sportowy

Czego nie można oddać przez paczkomat?

Paczkomat to jednak nie śmietnik, do którego wrzucimy cokolwiek i kurier to odbierze (nie wszystko też się zmieć np. telewizor). Do skrytki nie mogą trafić poniższe rzeczy:

baterie żarówki zwykłe śmieci rzeczy niekompletne

"Wysyłanie baterii może rodzić ryzyko iskrzenia i zwarcia w trakcie transportu ze względu na zawarte w nich substancje niebezpieczne takie jak kadm, nikiel, ołów, lit, rtęć" – wyjaśnia InPost. Z kolei pojedyncze buty czy skarpety mijałyby się z celem usługi Puść w Obieg, bo nikt już z nich nigdy nie skorzysta. To samo dotyczy mocno znoszonych, dziurawych, poplamionych ubrań. Je niestety trzeba oddać do PSZOK-u.

Jak wysłać paczkę za darmo?

Jeśli kiedykolwiek nadawaliście paczkę, nie będziecie mieli żadnych problemów z nową usługą. Nie trzeba szukać nawet nowych kartonów, bo przede wszystkim chodzi tu o ekologię. Co trzeba zrobić krok po kroku?

wybierz dowolne stare opakowanie i usuń z niego etykiety zapakuj rzeczy do oddania wypełnij formularz w aplikacji mobilnej InPost napisz wyraźnie markerem na paczce kod nadania wpisz kod na paczkomacie i włóż przesyłkę do wybranej skrytki

Pamiętaj, że wysyłka elektroniki wymaga solidnego zapakowania sprzętu (najlepiej w karton wypełniony np. starymi gazetami), by nie zepsuł się w podróży. Z kolei stare ubrania najlepiej zwinąć i włożyć do szczelnego foliopaku.

Co się dzieje potem z oddanymi rzeczami?

Przesyłki odbiera firma, która już w nazwie ma napisane, w czym się specjalizuje. Rzeczy w świetnym stanie wrócą na rynek np. do lumpeksów lub potrzebujących. Reszta trafia do zakładów, gdzie odzyskuje się i przetwarza surowce.

"Odzież przekazywana w ramach usługi 'Puść w obieg' trafia do firmy VIVE Textile Recycling, która od ponad 30 lat zajmuje się dawaniem kolejnego życia tekstyliom. Nasz partner sortuje ubrania na niemal 900 kategorii, co pozwala maksymalnie wykorzystać każdą rzecz i nadać jej nową wartość" – czytamy na stronie.