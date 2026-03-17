Aplikacja InPost przechodzi ewolucję. Nowa funkcja wykorzystująca sztuczną inteligencję ma uprościć proces zakupowy – od wyszukiwania produktów po finalizację płatności.

Grupa InPost, kojarzona dotychczas głównie z siecią automatów paczkowych, rozszerza swoją działalność o nowe rozwiązania cyfrowe. Polska firma wdraża właśnie funkcjonalność opartą na sztucznej inteligencji, która ma zmienić sposób, w jaki użytkownicy przeszukują oferty i dokonują zakupów w sieci. Według zapowiedzi Rafała Brzoski, założyciela firmy, InPost staje się tym samym pełnoprawną platformą technologiczną, wykraczającą poza ramy tradycyjnej logistyki.

AI zrobi zakupy za ciebie

Głównym założeniem nowej funkcji w InPost Mobile jest automatyzacja i uproszczenie ścieżki zakupowej. Rafał Brzoska otwarcie przyznaje, że jego ambicją jest "obecność nie tylko tam, gdzie zakupy się kończą, ale również tam, gdzie się zaczynają". InPost dąży więc do stworzenia tzw. zamkniętego ekosystemu – oznacza to, że użytkownik nie musi opuszczać aplikacji, aby przejść przez cały proces: od znalezienia konkretnego przedmiotu i porównania cen, przez płatność za pomocą InPost Pay, aż po śledzenie przesyłki.

Firma zapowiada również, że w ramach usługi InPost Plus klienci otrzymają dostęp do bezpłatnych dostaw i zwrotów. Takie rozwiązanie stawia spółkę w roli bezpośredniego konkurenta dla największych platform e-commerce obecnych na polskim rynku, takich jak Allegro czy Amazon.

Von Halsky – nowy przewodnik po okazjach

Jak to wygląda w praktyce? InPost postawił na bardzo przyjazną formę komunikacji. Asystentem zakupowym został... pies o imieniu Von Halsky. Wybór czworonoga nie jest przypadkowy – ma on mieć "nosa do okazji" i prowadzić klienta za rękę przez gąszcz ofert. W nowym interfejsie użytkownik ma trafić do okna czatu, gdzie wystarczy napisać lub powiedzieć, czego szuka – na podobnej zasadzie, jak chociażby w chatGPT.

Zadaniem algorytmów AI jest nie tylko odpowiadanie na pytania, ale także wskazywanie aktualnych trendów i doradztwo produktowe. Ma to wyeliminować konieczność ręcznego przeszukiwania dziesiątek sklepów internetowych i porównywania specyfikacji w wielu kartach przeglądarki.

Tysiące sklepów w jednej łapie

To, co ma odróżniać rozwiązanie InPostu od typowych platform handlowych, to model biznesowy. Firma podkreśla, że nie buduje kolejnego marketplace'u. Sprzedawcy nie płacą InPostowi prowizji od sprzedaży, co pozwala im zachować kontrolę nad marżami i oferować lepsze ceny. Do programu dołączyło już ponad 4 tysiące sprzedawców, w tym znane marki z różnych branż. Wśród partnerów znajdziemy m.in.:

Modivo, Lancerto (moda) RTV Euro AGD, X-Kom, Komputronik (elektronika) Super-Pharm, Cocolita (kosmetyki) Bonito (książki) Sportano (sprzęt sportowy)