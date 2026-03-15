Od jutra zmiany w InPoście. Nowe zasady mówią jak składać karton i gdzie nakleić naklejkę

InPost zmienia regulamin zasad przygotowania i pakowania przesyłek. Firma zmienia dopuszczalne gabaryty niektórych przesyłek. InPost informuje też o nieprzyjemnych konsekwencjach dla nieprawidłowo pakujących paczki nadawców.

Paczkomaty i nadania w InPost doczekają się kilku kosmetycznych zmian i doprecyzowań w ramach nowego regulaminu. Obowiązująca od 16 marca rozmiarówka InPost dla klientów detalicznych (usługa Paczkomat i InPost Kurier), prezentuje się następująco: Gabaryt "Mini" XS: 40x230x400 mm; Gabaryt A: 80x380x640 mm; Gabaryt B: 90x380x640 mm; Gabaryt C: 410x380x640 mm; Gabaryt D 500x500x800 mm.

W przypadku paczki "Mini" operator rekomenduje, by minimalna jej wielkość uwzględniała przestrzeń na naklejenie etykiety o powierzchni 100x150 mm. Minimalna wysokość paczki "Mini" powinna wynieść 1 mm. Oferta dotycząca tego gabarytu dostępna jest wyłącznie w aplikacji InPost Mobile.

Rozmiarówka dla klientów biznesowych w ramach InPost Paczkomat i InPost Kurier Manager Paczek wygląda podobnie, z niewielkim wyjątkiem: Gabaryt A: 80x380x640 mm. Minimalna wysokość przesyłki ma wynieść 1mm; Gabaryt B: 190x380x640 mm. Minimalna wysokość przesyłki ma wynieść 81 mm; Gabaryt C: 410x380x640 mm; Minimalna wysokość przesyłki ma wynieść 191 mm; Gabaryt D 500x500x800 mm.

Z rozmiarówki dla klientów biznesowych wykluczona jest przesyłka "Mini". InPost przewiduje także trzy typy paczek w ramach biznesowego wariantu usługi InPost Kurier. Mowa tu o paczce standardowej, gdzie trzy wymiary szerokość, długość i wysokość muszą sumować się do 220 cm, dłużycowej, gdzie długość wynosi od 201 do 350 cm i paczce niestandardowej, gdzie jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub suma wymiarów przekracza 220 cm.

W ramach zmian regulaminu InPost podniesiona została średnica opon, które mogą zostać wysłane za pośrednictwem usług polskiej firmy. Dotychczasowo możliwe było nadanie niestandardowej przesyłki z oponami o średnicy 20 cali. Nowy regulamin podnosi ten limit do 21 cali.

Wysyłka opony o średnicy powyżej tego limitu jest zakazana w sieci InPost. Ponadto, jeśli wysyłamy opony o średnicy do 15 cali bez felg, możemy zapakować dwie do jednej paczki. Takie nadanie będzie traktowane jako standardowe.

W przypadku opon o średnicy od 16 do 21 cali znaczenie ma to, czy opona jest wyposażona w felgę. Opony bez felg klasyfikują się jako standard, te z felgami podpadają pod cennik przesyłek niestandardowych.

Przypomnijmy, że od 1 marca 2026 zmienione zostały także ceny niektórych usług InPost. Nadanie paczki w paczkomacie kosztuje mniej o 50 groszy. Obniżka dotyczy większości gabarytów – XS, A, B i C przy korzystaniu z Managera Paczek, InPost Szybkie Nadania i Aplikacji InPost Mobile.

Oficjalny cennik w zależności od gabarytu i usługi to:

Gabaryt XS (wyłącznie Aplikacja InPost Mobile) – 11,49 zł , wcześniej 11,99 zł. Gabaryt A (wszystkie trzy usługi główne z wyłączeniem Szybkich Zwrotów) – 16,49 zł , wcześniej 16,99 zł. Gabaryt B (wszystkie trzy usługi główne z wyłączeniem Szybkich Zwrotów) – 18,49zł , wcześniej 18,99 zł. Gabaryt C (wszystkie trzy usługi główne z wyłączeniem Szybkich Zwrotów) – 20,49 zł , wcześniej 20,99 zł.

W nowym cenniku nie zmieniono ceny nadania Szybkiego Zwrotu. Ten kosztuje 12,99 zł dla każdego dostępnego gabarytu. Mowa tu o gabarytach A, B i C. Szybki Zwrot nie przewiduje niższych opłat dla gabarytu XS.

Firma przypomniała także, jak należy pakować paczkę i naklejać etykietę. Paczka musi zostać zapakowana w karton odpowiedniej wielkości, jego pusta przestrzeń powinna być zabezpieczona materiałem wypełniającym, a produkt wewnątrz nie powinien móc się przemieszczać. W przypadku paczki zawierającej kilka produktów powinny one zostać oddzielone od siebie zabezpieczającym wypełnieniem. Z zewnątrz przesyłka powinna być zabezpieczona taśmą o szerokości przynajmniej 48 mm nałożoną zgodnie z metodą tzw. podwójnej litery "H".

