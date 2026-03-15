InPost zmienia regulamin zasad przygotowania i pakowania przesyłek. Firma zmienia dopuszczalne gabaryty niektórych przesyłek. InPost informuje też o nieprzyjemnych konsekwencjach dla nieprawidłowo pakujących paczki nadawców.
Paczkomaty i nadania w InPost doczekają się kilku kosmetycznych zmian i doprecyzowań w ramach nowego regulaminu. Obowiązująca od 16 marca rozmiarówka InPost dla klientów detalicznych (usługa Paczkomat i InPost Kurier), prezentuje się następująco: Gabaryt "Mini" XS: 40x230x400 mm; Gabaryt A: 80x380x640 mm; Gabaryt B: 90x380x640 mm; Gabaryt C: 410x380x640 mm; Gabaryt D 500x500x800 mm.
W przypadku paczki "Mini" operator rekomenduje, by minimalna jej wielkość uwzględniała przestrzeń na naklejenie etykiety o powierzchni 100x150 mm. Minimalna wysokość paczki "Mini" powinna wynieść 1 mm. Oferta dotycząca tego gabarytu dostępna jest wyłącznie w aplikacji InPost Mobile.
Rozmiarówka dla klientów biznesowych w ramach InPost Paczkomat i InPost Kurier Manager Paczek wygląda podobnie, z niewielkim wyjątkiem: Gabaryt A: 80x380x640 mm. Minimalna wysokość przesyłki ma wynieść 1mm; Gabaryt B: 190x380x640 mm. Minimalna wysokość przesyłki ma wynieść 81 mm; Gabaryt C: 410x380x640 mm; Minimalna wysokość przesyłki ma wynieść 191 mm; Gabaryt D 500x500x800 mm.
Z rozmiarówki dla klientów biznesowych wykluczona jest przesyłka "Mini". InPost przewiduje także trzy typy paczek w ramach biznesowego wariantu usługi InPost Kurier. Mowa tu o paczce standardowej, gdzie trzy wymiary szerokość, długość i wysokość muszą sumować się do 220 cm, dłużycowej, gdzie długość wynosi od 201 do 350 cm i paczce niestandardowej, gdzie jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub suma wymiarów przekracza 220 cm.
W ramach zmian regulaminu InPost podniesiona została średnica opon, które mogą zostać wysłane za pośrednictwem usług polskiej firmy. Dotychczasowo możliwe było nadanie niestandardowej przesyłki z oponami o średnicy 20 cali. Nowy regulamin podnosi ten limit do 21 cali.
Wysyłka opony o średnicy powyżej tego limitu jest zakazana w sieci InPost. Ponadto, jeśli wysyłamy opony o średnicy do 15 cali bez felg, możemy zapakować dwie do jednej paczki. Takie nadanie będzie traktowane jako standardowe.
W przypadku opon o średnicy od 16 do 21 cali znaczenie ma to, czy opona jest wyposażona w felgę. Opony bez felg klasyfikują się jako standard, te z felgami podpadają pod cennik przesyłek niestandardowych.
Przypomnijmy, że od 1 marca 2026 zmienione zostały także ceny niektórych usług InPost. Nadanie paczki w paczkomacie kosztuje mniej o 50 groszy. Obniżka dotyczy większości gabarytów – XS, A, B i C przy korzystaniu z Managera Paczek, InPost Szybkie Nadania i Aplikacji InPost Mobile.
Oficjalny cennik w zależności od gabarytu i usługi to:
W nowym cenniku nie zmieniono ceny nadania Szybkiego Zwrotu. Ten kosztuje 12,99 zł dla każdego dostępnego gabarytu. Mowa tu o gabarytach A, B i C. Szybki Zwrot nie przewiduje niższych opłat dla gabarytu XS.
Firma przypomniała także, jak należy pakować paczkę i naklejać etykietę. Paczka musi zostać zapakowana w karton odpowiedniej wielkości, jego pusta przestrzeń powinna być zabezpieczona materiałem wypełniającym, a produkt wewnątrz nie powinien móc się przemieszczać. W przypadku paczki zawierającej kilka produktów powinny one zostać oddzielone od siebie zabezpieczającym wypełnieniem. Z zewnątrz przesyłka powinna być zabezpieczona taśmą o szerokości przynajmniej 48 mm nałożoną zgodnie z metodą tzw. podwójnej litery "H".
Etykieta powinna zostać umieszczona na górnej części opakowania. Nie może być ona uszkodzona, a jakość druku musi pozwalać na odczytanie kodu kreskowego. Dane na etykiecie nie mogą być zakryte w żaden sposób. Jeśli oklejamy tubę, etykieta powinna naklejona zostać wokół dłuższej osi. InPost odradza stosowanie błyszczącego papieru do wydruków etykiet. Na paczce powinna znaleźć się tylko jedna etykieta, jeśli są jakieś pozostałości po poprzedniej paczce, należy się ich pozbyć.