Crossover Toyoty niedługo skończy 10 lat. Bezpowrotnie zmienił wizerunek marki Materiały prasowe Toyota

Kiedyś Toyota kojarzyła się głównie z pancerną wręcz niezawodnością, ale i... stylistyczną zachowawczością. Wielu uważało wręcz, że japońskim autum brakuje "pazura". A potem wjechała ona, Toyota C-HR, która właśnie obchodzi swoje 10. urodziny.

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Toyota C-HR znalazła już 1,2 mln nabywców w Europie. Jej popularność jest więc niezaprzeczalna. Ale, jak jeden model wywrócił do góry nogami rynkowe statystyki?

Auto od początku skrojone pod Europę

Pamiętam doskonale, kiedy C-HR debiutował. Ludzie na ulicach przecierali oczy ze zdumienia, pytając z niedowierzaniem: "To naprawdę jest nowa Toyota?". Okazało się, że ten projekt od samego początku wymykał się korporacyjnym standardom.

Za jego niesztampowy design nie odpowiadała centrala w Tokio, ale europejskie studio Toyota ED2 zlokalizowane we Francji. Japończycy w końcu zaufali inżynierom ze Starego Kontynentu. Zrozumiano, że europejski kierowca ma specyficzne wymagania, bo chce auta, które świetnie wygląda, ale też pewnie trzyma się drogi.

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No i zanim na drogach pojawiła się Toyota C-HR, w rozwijającym się dopiero segmencie C-SUV królowały dość wtórne, pudełkowate kształty. I nagle dostajemy samochód wyglądający jak z filmu sci-fi. Wyraziste, ostro cięte linie, ukryta klamka tylnych drzwi i dynamicznie opadający dach upodobniły go do sportowego coupe.

To był świadomy przełom. Odważny wygląd w pojedynkę przetransformował postrzeganie Toyoty w Europie, wstrzykując w żyły marki ogromny ładunek emocjonalny. Statystyki nie kłamią, bo do dziś ponad połowa klientów zapytanych o główny powód zakupu tego modelu, wskazuje właśnie na design, który nadal jest świeży i interesujący.

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Pierwsza taka hybryda i radość z jazdy

Ale w motoryzacji sam wygląd to za mało, by przetrwać dekadę. Pierwsza generacja C-HR przecierała szlaki technologiczne, debiutując jako pierwsza hybryda w tym segmencie. Pod maską pracował oszczędny silnik 1.8 l, który osiągał wówczas niemal rekordowe 40 proc. sprawności termicznej.

Producent z czasem sukcesywnie rozbudowywał gamę. Do miejskiego, oszczędnego wariantu 1.8 HEV błyskawicznie dołączyła dużo bardziej dynamiczna hybryda 2.0. Z kolei druga generacja (zaprezentowana w 2023 roku) dorzuciła do pieca, wprowadzając do oferty wersję Plug-in Hybrid. Dziś cztery dostępne warianty napędowe idealnie obrazują elastyczne podejście marki do kierowców.

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Ale wrócmy na chwilę za kółko. C-HR był też pierwszym crossoverem w portfolio japońskiej marki, którego nie budowano tylko z myślą o pakowaniu zakupów i niskim spalaniu. Tutaj od początku chodziło o frajdę z jazdy.

Niska linia nadwozia, środek ciężkości osadzony bliżej aut sportowych niż SUV-ów i zawieszenie idealnie zestroione pod europejskie asfalty dały nieoczekiwany w tej klasie efekt.

Dla tych, którym wciąż było mało, stworzono wersję GR Sport. Inne, sztywniejsze strojenie zawieszenia, agresywniejsza charakterystyka prowadzenia i sportowe detale we wnętrzu sprawiły, że tym autem po prostu chce się wchodzić w zakręty.

Wynik, który zszokował konkurencję

Ten cały pakiet emocji, stylistyki i technologii przełożył się na coś, z czym rywale nie potrafili sobie poradzić. C-HR stał się prawdziwym mistrzem tzw. conquestu, czyli przeciągania na swoją stronę klientów innych marek.

Wystarczy spojrzeć na dane z 2019 roku, którymi chwali się Toyota: aż 67 proc. kupujących ten crossover nie miało wcześniej żadnej Toyoty i ci klienci z marką zostawali. Ogólna satysfakcja właścicieli C-HR wynosi obecnie 74 proc. co jest powyżej średniej w tym segmencie, która wynosi 64 proc.

W Polsce też C-HR sprzedaje się świetnie. Tylko w maju 2026 Toyota sprzedała 1159 tych modeli, w 2026 już 5494, a od początku, od 2016 roku (dwie generacje) 93699! Niesamowity wynik.

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Liczby w skali makro też robią wrażenie, bo globalnie Toyota C-HR znalazła 2,1 miliona nabywców, z czego potężna część, jak już wcześniej wspomniałem, (ponad 1,2 miliona aut) wyjechała na drogi Europy, czyli co 12 Toyota C-HR sprzedana na Starym Kontynencie jeździ w kraju nad Wisłą.

Dzisiaj 10-letni jubilat jest czymś więcej niż tylko rynkowym hitem. To kluczowy oręż w strategii Toyoty. Dość powiedzieć, że w 2025 roku to właśnie Toyota C-HR Plug-in Hybrid okazała się najchętniej wybieranym samochodem "z wtyczką" w całej gamie marki w Europie (sprzedano 39 547 sztuk), przyczyniając się do gigantycznego wzrostu sprzedaży hybryd plug-in aż o 91 proc.