Słowa Trumpa o Meloni wywołały burzę. Fot. shutterstock

– Chciałem zapytać Donalda Trumpa o Ukrainę, ale prezydent chciał przekazać wiadomość o premier Meloni – ujawnia dziennikarz Daniele Compatangelo, który rozmawiał z prezydentem USA i właśnie wtedy padły słowa, które rozścieczyły włoskie władze i samą szefową rządu. Compatangelo był nieco zaskoczony tym, jak zachowywał się przywódca Stanów Zjednoczonych.

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Napięcia na linii Rzym-Waszyngton rosną. Ostatnio burzę wywołały słowa Donalda Trumpa dla włoskiej telewizji La7. Prezydent USA stwierdził, że Giorgia Meloni "błagała go, aby zrobił sobie z nią zdjęcie". – Prawdopodobnie cieszy się, że z nią rozmawiałem! Wcale nie musiałem. Błagała mnie, żebym zrobił sobie z nią zdjęcie, tak bardzo chciała mieć ze mną zdjęcie. Nie zrobiłbym go, ale było mi jej żal – powiedział.

To spotkało się z natychmiastową odpowiedzią Włochów. Szef tamtejszego MSZ Antonio Tajani odwołał nawet swoją wizytę do Stanów. Sama Meloni też nie zamierzała milczeć. – Sytuacja, o której mówił Donald Trump, została całkowicie sfabrykowana. Jestem szczerze zszokowana. Ani ja, ani Włochy, nigdy nie błagają (...) Niektóre zachowania wymagają natychmiastowej reakcji. Nie wiem, dlaczego prezydent USA zachowuje się w ten sposób wobec swoich sojuszników, to nie pierwszy raz. Mogę tylko powiedzieć, że to wstyd, że nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu – przyznała.

Włoski dziennikarz ujawnia szczegóły rozmowy z Trumpem

Daniele Compatangelo, który przebywa w Waszyngtonie jako korespondent włoskiej telewizji La 7 ujawnił kulisy tamtej feralnej rozmowy z Donaldem Trumpem. Na wstępie wspomniał, że zadzwonił do prezydenta USA, aby rozmawiać o Ukrainie, ale ten nagle przeskoczył na temat o Meloni.

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– Chciałem go zapytać o to, czy ukraińskie ambicje wstąpienia do Unii Europejskiej nie będą stanowić przeszkody w zawarciu układu pokojowego. Właściwie nie odpowiedział, bo kiedy zorientował się, że jestem z Włoch, chciał rozmawiać tylko o Meloni – zdradził Compatangelo w rozmowie z TVN24.

Dalej relacjonował, że Trump przekonywał go, iż "wcale nie musiał rozmawiać z Meloni podczas szczytu G7, ale ona "bardzo chciała mieć z nim zdjęcie". Dodał, że choć nie chciał tego robić, to ostatecznie przystał, bo "było mu jej żal". – I ta fraza, myślę, najbardziej ubodła Meloni – ocenił dziennikarz.

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Po chwili Włoch ponownie próbował zapytać o Europę i Ukrainę, ale prezydent USA w odpowiedzi zaczął mówić o "europejskich błędach w sprawie imigracji i energii odnawialnej", po czym uciął rozmowę, twierdząc, że musi iść. Całe połączenie trwało około minuty.

Compatangelo powiedział szczerze, że sam nie wie, czemu Trump tak zrobił i czy specjalnie chciał obrazić włoską premier. Dodał, że nie tylko w publicznych rozmowach, ale i w kuluarach przedstawiciele włoskiego rządu byli mocno oburzeni postawą amerykańskiego prezydenta. Na szczęście włoski dziennikarz nie oberwał za ten wywiad, który wywołał dyplomatyczny skandal.

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To nie pierwszy raz, gdy Meloni wkurza się na Trumpa

Przypmnijmy, że Georgia Meloni jako jedyna przywódczyni państwa UE uczestniczyła w zaprzysiężeniu Donalda Trumpa w 2025 roku. Prezydent USA gościł ją też parę dni wcześniej w swojej rezydencji w Mar-a-Lago na Florydzie. Szefowa włoskiego rządu była pierwszą Europejką, która odwiedziła go na początku jego drugiej kadencji. A kilka miesięcy później, gdy Donald Trump zaczął szaleć na arenie międzynarodowej jej nastawienie do niego zupełnie się zmieniło.

Premierkę rozzłościła wypowiedź Trumpa o tym, że "sojusznicy NATO 'pozostali w tyle' podczas operacji w Afganistanie" i takie słowa uznała za niedopuszczalne, "zwłaszcza jeśli pochodzą od państwa sojuszniczego". "Włoski rząd był zszokowany" – zareagowała.

Krytykowała też zapowiedź Trumpa o dodatkowych cłach na kraje UE, które nie wysłały żołnierzy na Grenlandię. Najbardziej jednak wkurzyła ją wypowiedź Trumpa o papieżu.

"Uważam za niedopuszczalne słowa prezydenta Trumpa o Ojcu Świętym. Papież jest głową Kościoła katolickiego i słuszne oraz normalne jest to, że apeluje o pokój i że potępia każdą formę wojny" – usłyszał świat. Co więcej, chwilę potem – w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie i ataków Izraela na Liban – Meloni ogłosiła też, że Włochy zawieszają automatyczne przedłużenie umowy o współpracy w dziedzinie obrony z Izraelem. Tymczasem znów obserwujemy wzmocnienie napięć między władzami USA i Włoch.