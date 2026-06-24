Rząd przychylnie patrzy na emerytury stażowe. Projekty ustaw trafiły do uzgodnień międzyresortowych Fot. Blaszko / Shutterstock

Emerytura stażowa wciąż budzi ogromne emocje. Przez ostatnie miesiące dwa gotowe projekty ustaw leżały w sejmowej zamrażarce, czekając na lepsze czasy. Temat po raz kolejny powraca. Rząd opracowuje własne stanowisko, a dokumenty trafiły na etap uzgodnień międzyresortowych.

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Obecnie obowiązujący wiek zakończenia aktywności zawodowej to 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przedstawione przez związkowców i posłów projekty mają to zmienić, pozwalając na zasłużony odpoczynek nawet 7 lat szybciej.

Propozycja Solidarności obok rządowego planu

Inicjatywa związkowców, oznaczona jako druk numer 27, opiera się na premiowaniu okresów opłacania składek. Przepisy objęłyby osoby urodzone po 1948 roku. Trzeba byłoby wykazać udokumentowaną historię zawodową na poziomie 35 lat u pań oraz 40 lat u panów.

"Ubezpieczonym (...) przysługuje emerytura przed osiągnięciem wieku (...), o ile emerytura przysługująca z Funduszu (...) jest co najmniej równa kwocie najniższej emerytury" – czytamy w projekcie Solidarności. Zgromadzony kapitał musi zatem w pełni pokryć wypłatę świadczenia minimalnego.

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Projekt poselski a środki z OFE

Identyczny staż zakłada poselski projekt ustawy istniejący pod numerem 187. Główne rozbieżności widać w metodologii kalkulacji środków oraz podejściu do Otwartych Funduszy Emerytalnych.

"Emerytura (...) przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków" – wskazują autorzy. Pieniądze z OFE zasiliłyby bezpośrednio budżet państwa.

Zyski i koszty szybszego zejścia z rynku pracy

Pomysłodawcy zwracają uwagę na to, że wielu pracowników wykonujących najcięższe fizycznie zawody nie ma zdrowia, by chociaż dotrwać do powszechnej granicy wiekowej lub coś mieć od życia już na emeryturze.

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"Włączenie stażu ubezpieczeniowego do układu warunków nabycia prawa do emerytury jest wyrazem uwzględniania elementów związanych z wysługą" – przekonują przedstawiciele Solidarności.

Nowe prawo obejmowałoby zarówno ubezpieczonych w ZUS, jak i rolników zrzeszonych w KRUS. Należy pamiętać o wymiernych kosztach tej decyzji. Wcześniejsze porzucenie etatu oznacza mniej kast na koncie ubezpieczeniowym, a mniejsza baza wyjściowa i luki składkowe drastycznie obniżają wysokość comiesięcznych przelewów.

Kto zyska najwięcej na emeryturze stażowej?

Największymi beneficjentami systemu zostaną osoby zaczynający pracę w bardzo młodym wieku. Mając w pełni oskładkowany etat zaraz po ukończeniu 18. roku życia, bez przerw na bezrobocie czy dorabianie w szarej strefie, wymóg stażowy mija w wieku 53 lat dla kobiet i 58 lat u mężczyzn.

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Taka ścieżka gwarantuje właśnie 7 lat przewagi nad standardowymi limitami. Reszta chętnych zyska nieco mniej czasu, schodząc z rynku na przykład dwa lub trzy lata wcześniej. Przestrogą pozostaje przykład kobiety, która 40 lat pracowała za najniższą krajową, a jej emerytura wprawia w osłupienie. Długi staż nie zawsze bowiem przekłada się na wysokie świadczenie.

Deklaracje ministerstwa potwierdzają przełom

W ubiegłym roku resort rodziny pozytywnie wypowiedział się o zgłoszonych rozwiązaniach, a temat omawiano na najwyższych szczeblach władzy. Zupełnie nowy przełom przynosi odpowiedź na poselską interpelację.

"Opracowywany dokument zawiera propozycję przychylnego odniesienia się do zaproponowanych w obywatelskim i poselskim projekcie rozwiązań prawnych, z zastrzeżeniem konieczności dokonania pewnych zmian" – napisał wiceminister rodziny Sebastian Gajewski