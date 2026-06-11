Sejm zadecydował ws. bonu senioralnego Fot. Shutterstock.com / Geber86

Sejm uchwalił ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. Zakłada ona wprowadzenie m.in. bonu senioralnego, z którego będą mogły skorzystać osoby po 65. roku życia. Celem tego świadczenia jest poprawa codziennego funkcjonowania seniorów. Teraz decyzja o wprowadzeniu ustawy w życie będzie zależeć głównie od prezydenta Karola Nawrockiego.

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Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu RP posłowie przegłosowali ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej, która wprowadza nowe świadczenie niepieniężne – tzw. bon senioralny dla osób powyżej 65. roku życia. Za uchwaleniem dokumentu głosowało 415 posłów, jeden był przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu.

Czym jest bon senioralny? To nie są pieniądze do ręki

Czym w praktyce jest nowe rządowe wsparcie? Warto wyraźnie podkreślić, że bon senioralny nie oznacza dodatkowej gotówki przelewanej na konto emeryta. To specjalne świadczenie usługowe, które ma zagwarantować najstarszym obywatelom realną, fizyczną pomoc w ich własnych domach. Nadrzędnym celem zmian jest to, aby osoby starsze mogły jak najdłużej i jak najbardziej komfortowo funkcjonować w swoim naturalnym, dobrze znanym środowisku.

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Pomoc w ramach bonu ma być przyznawana na okres do dwóch tygodni. Skupi się ona na najbardziej prozaicznych, ale kluczowych potrzebach dnia codziennego. Wykwalifikowani asystenci pomogą seniorom między innymi w ubieraniu się, przygotowywaniu codziennych posiłków czy utrzymaniu czystości w mieszkaniu. Ponadto świadczenie obejmuje ułatwienie dostępu do opieki medycznej oraz dbanie o to, by osoby samotne miały stały kontakt z otoczeniem.

Przyjęta przez posłów ustawa ma też za zadanie wreszcie uporządkować polski system opieki. Wprowadza ona jasne definicje prawne dotyczące samej opieki długoterminowej, precyzuje katalog instrumentów wsparcia, a także ustala rygorystyczne zasady kontrolowania i oceniania jakości świadczonych usług. W przepisach zdefiniowano także oficjalne pojęcie "opiekuna nieformalnego".

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Dla kogo darmowa pomoc? Jest jasny próg dochodowy

Kto dokładnie będzie mógł skorzystać z bezpłatnej opieki? Rządowy projekt celuje w osoby, które ukończyły 65. rok życia i posiadają obywatelstwo polskie (bądź są obywatelami krajów Unii Europejskiej, EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii). Kluczowym kryterium kwalifikującym jest jednak próg finansowy – średnie miesięczne dochody seniora nie mogą przekraczać kwoty 3410 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy, w pierwszej kolejności wsparcie trafi do mieszkańców tych gmin, w których do tej pory nie funkcjonowały żadne publiczne usługi opiekuńcze. To właśnie na barkach samorządów spocznie bezpośredni obowiązek realizacji tego przedsięwzięcia. Bon senioralny ma być wdrażany w ramach cyklicznych, trzyletnich programów. Pierwszy z nich ma wystartować w czwartym kwartale 2026 roku i potrwać do roku 2028.

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Państwo zabezpieczyło na ten cel gigantyczne pieniądze. Łączny budżet programu wynosi okrągły miliard złotych. Kwota ta została rozbita na poszczególne etapy: 100 milionów złotych zaplanowano na organizacyjny rozruch w 2026 roku, 400 milionów popłynie do gmin w 2027 roku, a ostateczne 500 milionów złotych zasili system w 2028 roku.