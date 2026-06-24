Prognozy pogody na najbliższe dni pokazują mordercze upały. Pojawiły się ważne ostrzeżenia. Fot. Wxcharts

Prognozy pogody na najbliższe dni nie pozostawiają złudzeń. Czekają nas mordercze upały. Na zachodzie kraju może być nawet 41 stopni Celsjusza w cieniu. W związku z tym pojawiły się ostrzeżenia, których nie można bagatelizować.

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O tym, że do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów, pewnie słyszał już niejeden Polak. Ale tym razem alarmujące doniesienia o skwarze wcale nie są na wyrost. Już teraz niektóre kraje Europy Zachodniej mierzą się z wysokimi temperaturami (sięgającymi 45 stopni Celsjusza). Wszystko przez kopułę ciepła, która zawisła nad Hiszpanią, Francją, Włochami. Ale Polska też odczuje tego skutki.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował mapy z prognozowaną temperaturą maksymalną na 10 dni. Widać na niej czerwone, a miejscami wręcz bordowe oznaczenia. Upalnie ma być już w czwartek (25 czerwca) i piątek (26 czerwca). W większości miast w Polsce termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Miejscami, na zachodzie, wartości mogą sięgnąć 34 st. C.

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Przed nami mordercze upały Fot. IMGW

W weekend 27 i 28 czerwca zrobi się piekielnie gorąco. W sobotę na zachodzie kraju słupki rtęci wskażą nawet 38 st. C. To jednak nie będzie szczyt tej fali upałów. Według doniesień IMGW apogeum przypadnie na niedzielę. Mieszkańcy zachodniej i centralnej Polski powinni spodziewać się nawet 40-41 stopni C.

Według przewidywań synoptyków do niedzieli nie zobaczymy też deszczu. Lekkie zachmurzenie pojawi się tylko na północy, ale z tych chmur nie będzie padać. Próżno będzie też czekać na silniejszy wiatr.

Ostrzeżenia przed upałami. Lepiej powstrzymać się od wycieczek w góry

Do końca czerwca musimy więc przygotować się na gorącą aurę. Dopiero od 1 lipca pogoda ma się nieco zmieniać, ale wciąż będzie ciepło, a miejscami nawet upalnie – w granicach 21-30 stopni C. w całym kraju. W związku ze skrajnymi warunkami atmosferycznymi pojawiają się ostrzeżenia. Takie wrzucili m.in. autorzy facebookowego profilu "Tatromaniak".

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"Przed nami masakryczna fala upałów i wszystko wskazuje na to, że tym razem nie jest to żaden 'pogodowy clickbait', jakich przecież w mediach nie brakuje. Sprawa wygląda poważnie i tak należy do niej podejść. W niedzielę temperatury na zachodzie Polski przekroczyć mogą 40 stopni C. w cieniu!!! Gorąco będzie również w górach i w mojej ocenie najlepiej powstrzymać się w weekend od wycieczek, zwłaszcza tych ambitniejszych" – radzą Tatromaniacy.

"W takich warunkach naprawdę nietrudno o udar, problemy z krążeniem czy odwodnienie. Jeśli już musicie gdzieś iść i podejmować przy takich temperaturach wysiłek fizyczny, zadbajcie o nakrycie głowy, kremy z filtrem, odpowiednią ilość płynów (pytanie, jaka będzie odpowiednia...), a przede wszystkim rozsądnie podejdźcie do trasy wycieczki. Niech przebiega w zacienionym, leśnym terenie, gdzie i tak będzie ciężko. Pakowanie się w takie upały na odkryte, wystawione na palące słońce szczyty to naprawdę słaby pomysł" – zwrócili uwagę.

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Przy takich temperaturach szczególnej ostrożności wymagają wszyscy, ale przede wszystkim osoby starsze oraz najmłodsze. Warto z wyprzedzeniem przypomnieć sobie, jak ubrać dziecko w upał i jak przetrwać upały z niemowlakiem.

Jak przygotować się na falę upałów?

Ostatnio w naTemat zaprezentowaliśmy też 3 nawyki, które pomogą bezpiecznie przetrwać upały. Mowa między innymi o regularnym piciu wody. W gorące dni najlepiej sięgać po nią systematycznie, nawet jeśli nie odczuwamy pragnienia. To pojawia się często dopiero wtedy, gdy organizm jest już częściowo odwodniony.