Prognoza pogody dla Europy. Fot. WXCharts.com

Takich temperatur w tegorocznym letnim sezonie jeszcze nie było. Fala afrykańskich upałów, określanych "kopułą ciepła", w najbliższych dniach obejmie sporą część Europy. Wybierając się na urlop do niektórych krajów, można natrafić na potężny skwar. Prognozy pogody nie pozostawiają złudzeń. Trystów ostrzega nawet ambasada RP.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

To będzie wyjątkowo upalny weekend. Nad Europę dotarła już fala upałów spowodowana tak zwaną kopułą ciepła, to wartwa upalnego powietrza znad Sahary, która zawisła nad zachodnią częścią Europy. Eksperci ostrzegają, ze wzrostowi temperatury sprzyjać będzie przesuszona gleba. Przypomnijmy, że polskie miasta również wpadają w śmiertelną pułapkę pogody. 275 dni bez kropli deszczu – to możliwe.

Pogoda w Europie. Mordercze upały nie odpuszczą aż do 24 czerwca

Od 19 czerwca do (przynajmniej) 24 czerwca niezwykle gorąco ma być między innymi w Hiszpanii, Portugalii, Francji i we Włoszech. W takich miastach jak Paryż przez kilka dni termometry w ciągu dnia będą pokazywały temeratury wahające się od 30 do nawet 40 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura maksymalna ma sięgnąć nawet 45 st. C.

REKLAMA

Z racji tego koleje SNCF odwołały 71 pociągów na najbliższe dni. W niektórych francuskich szkołach skrócono lekcje. W trudnej sytuacji są maturzyści, zdający jeszcze egzaminy ustne i zawodowe. Minister edukacji Edouard Geffray poinformował, że niektóre egzaminy mogą zostać przełożone.

Z kolei ambasada RP w Rzymie już opublikowała ostrzeżenia, informacje i praktyczne rady dla polskich turystów. "Turyści, zachowajcie ostrożność – ten upał może być nie tylko męczący, ale i niebezpieczny! W razie przeciwwskazań medycznych nie przeceniajcie swoich możliwości – unikajcie godzin południowych i uważnie obserwujcie swój organizm. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze" – wezwano.

REKLAMA

Przygotowano także zestaw praktycznych wskazówek dla wszystkich, którzy planują podróż do Włoch w najbliższych dniach:

Zaleca się zabieranie ze sobą butelki wody i regularne jej uzupełnianie. W wielu włoskich miastach dostępne są fontanny i kraniki z darmową wodą pitną. Niezbędne jest noszenie nakrycia głowy oraz stosowanie kremów z wysokim filtrem UV, aby zapobiec poparzeniom słonecznym. Największe nasilenie upału przypada na godziny od 11:00 do 17:00. W tym czasie zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, szczególnie osobom starszym, dzieciom oraz osobom z problemami zdrowotnymi. W razie wystąpienia niepokojących objawów, takich jak zawroty głowy, nudności czy osłabienie, należy natychmiast przerwać zwiedzanie i poszukać cienia lub klimatyzowanego pomieszczenia. Aktualne ostrzeżenia i prognozy można znaleźć na stronie włoskiego Ministerstwa Zdrowia.

REKLAMA

W Hiszpanii też robi się niebezpiecznie od upałów

Hiszpanie też doświadczają fali upałów. Są już tego pierwsze poważne skutki. W czwartek ogień w prowincji Lleida na terenie Katalonii wymusił przerwanie kursowania pociągów pomiędzy dwoma największymi hiszpańskimi miastami.

Państwowa agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia. Klimatolodzy wyjaśniają, że największych upałów spodziewać można się zwłaszcza w dolinach czterech ważnych rzek: Ebro, Tag, Gwadiana oraz Gwadalkiwir. Słupki rtęci w tych regionach mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza.

Dodajmy, że choć Polska nie znalazła się w zasięgu kopuły ciepła, to fala upałów i tak nas zahaczy. Prawdziwe apogeum ciepła przypadnie w sobotę (20 czerwca). Na zachodzie i południowym zachodzie kraju termometry wskażą mordercze 34 st. C. Szybko jednak wtargną też gwałtowne burze. W okolicach Wrocławia spodziewamy się intensywnych opadów.