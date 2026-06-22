Już w tym tygodniu będzie upalnie. W przyszłym będzie jednak jeszcze gorzej Fot. Wxcharts (mapa temperatur dla 29 czerwca)

W ostatnich dniach przez Polskę przeszła fala upałów, ale to wcale nie oznacza końca afrykańskiego skwaru. Najnowsze prognozy pogody pokazują jasno, że lato dopiero się rozkręca. Ostatnie dni czerwca będą piekielnie gorące.

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Dziś, czyli w poniedziałek 22 czerwca, aura będzie jeszcze nieco kapryśna. Na południu i zachodzie Polski przelotnie popada. Termometry na południowym wschodzie poszybują do 29 stopni Celsjusza, jednak w wielu miejscach odczujemy przyjemne 22 stopnie. Taka sytuacja nie utrzyma się długo i powrócą alerty z poprzednich dni.

Pogoda na najbliższe dni. W Polsce jak w piekarniku

Z danych opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że nadciągający tydzień zaserwuje nam ostre uderzenie ciepła. Szczególnie, że synoptycy podają temperatury rejestrowane w cieniu, a nie na pełnym słońcu.

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We wtorek 23 czerwca termometry wskażą do 30 stopni Celsjusza na zachodzie, a na niebie zagości głównie słońce. Środa 24 czerwca to stabilizacja rześkich poranków i ponowny wzrost temperatur do 30 stopni w południowo-zachodnich regionach. Czwartek 25 czerwca to gwarancja bezchmurnego nieba oraz upału rzędu 32 stopni na rozgrzanym Dolnym Śląsku. W piątek 26 czerwca letni skwar uderzy mocniej, windując wskazania na południowym zachodzie znów do 32 stopni, a miejscami i wyżej. Sobota 27 czerwca i niedziela 28 czerwca zamienią Polskę w piekarnik z temperaturami do 41 stopni.

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Końcówka czerwca zapowiada się rekordowo upalnie Fot. IMGW

Gdzie będzie najgoręcej? Złowieszcze mapy na kolejny tydzień

Przyszły tydzień zapowiada się ekstremalnie, o czym świadczą mapy w modelu ECMWF. Już w poniedziałek 29 czerwca skwar uderzy z ogromną siłą, a na południu i w centrum słupki rtęci zdołają pokazać blisko 39 stopni Celsjusza. Po takim uderzeniu gorąca z pewnością nastąpią burze.

Potwierdzają się wcześniejsze prognozy, że lato 2026 będzie rekordowe. Przy takich temperaturach szczególnej ostrożności wymagają osoby starsze oraz najmłodsze. Warto z wyprzedzeniem przypomnieć sobie, jak ubrać dziecko w upał i jak przetrwać upały z niemowlakiem.

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We wtorek i środę w przyszłym tygodniu nadejdzie wyraźne załamanie pogody. Przez Polskę od zachodu przetoczą się intensywne opady. W pasie północno-zachodnim suma wody na metr kwadratowy dobije do 18 milimetrów. Gorące masy zderzą się z chłodniejszym frontem, co przyniesie wytchnienie, ale i niebezpieczne zjawiska pogodowe.

Porządnie popada dopiero w połowie przyszłego tygodnia Fot. IMGW

Prognoza na lipiec. Umiarkowane lato i stabilne temperatury

Pierwszy miesiąc wakacyjny na długoterminowych mapach wygląda na nieco spokojniejszy niż czerwiec. Średnia maksymalna temperatura w tygodniach od 28. do 31. ustabilizuje się na bardzo komfortowym poziomie.

Lipiec będzie gorący, ale w granicach rozsądku Fot. IMGW

Na przeważającym obszarze wyniesie ona od 23 do 27 stopni Celsjusza. Z pewnością w centrum i na południu odczujemy największe ciepło, ale mordercze 35 stopni przestanie codziennie straszyć urlopowiczów. To zgadza się z tym, co pokazuje prognoza pogody na całe lato 2026, w której jeden miesiąc wyłamie się ze schematu.

W lipcu raczej nie grożą nam susze Fot. IMGW

Lipcowe sumy opadów obliczone przez IGMW to typowy polski standard, który nie zepsuje wakacji. Północna część kraju zgromadzi średnio od 10 do 15 milimetrów deszczu w ujęciu tygodniowym. Rejony podgórskie przyjmą nieco więcej wody, z wartościami rzędu 22-26 milimetrów. Z perspektywy wczasowiczów to będzie idealna pogoda na wyjazdy i aktywność w plenerze.